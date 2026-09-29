«Суха» нічия України та впевнений тріумф Італії: результати матчів Ліги націй 2026/2027 за 28 вересня

Одразу декілька команд провели радикальну ротацію порівняно з матчами першого туру

Учора, 28 вересня, завершилися чергові матчі другого туру Ліги націй 2026/2027. Про основні події ігрового дня у цьому огляді повідомляє «Главком».

Україна провела непростий матч із Грузією

Збірна України завершила виїзд до Тбілісі без забитих м'ячів, зігравши з Грузією у нічию 0:0 експериментальним складом з десятьма замінами порівняно з вікторією у Будапешті. Команді Андреа Мальдери довелося чимало працювати без м'яча, бо господарі створювали більше небезпечних моментів, а українців не раз виручав Анатолій Трубін. Особливо складною для голкіпера стала кінцівка зустрічі, коли на 88-й хвилині він упорався з ударом Хвічі Кварацхелії та допоміг зберегти ворота сухими.

Але і Україна мала свій шанс вирвати перемогу: Олег Очеретько на 86-й хвилині пробив у площину воріт, але Джорджі Мамардашвілі впорався з ударом. У підсумку команди поділили очки, а збірна України після перемоги над Угорщиною та нічиєї з Грузією зберегла безпрограшний старт у Лізі націй і розділила перше місце з Північною Ірландією.

Оновлена Італія розтрощила Туреччину

Після поразки від Бельгії Італія Роберто Манчіні змінив одразу вісім гравців у стартовому складі. І це спрацювало: оновлена команда вже до 27-ї хвилини створила собі перевагу у три м'ячі. Спочатку Алессандро Бастоні забив після кутового, потім Давіде Фраттезі добив м'яч після удару Майкла Кайоде, а сам Кайоде невдовзі відзначився дебютним голом за збірну.

Після перерви Туреччина скоротила відставання, проте італійці швидко повернули собі комфортну перевагу, коли Франческо Піо Еспозіто забив четвертий гол. Особливого колориту матчу додав той факт, що Манчіні випустив у старті одразу двох братів – Себастьяно та Піо Еспозіто.

Франція вирвала перемогу над Бельгією

Франція вдруге поспіль перемогла в Лізі націй за керівництва Зінедіна Зідана, але цього разу змусила вболівальників чекати до самої кінцівки. У Брюсселі команди довго не могли відкрити рахунок, а французи кілька разів були близькими до гола. Здавалося, що Бельгія таки вистоїть і забере заліковий бал, але в Міхаеля Олісе були інші плани. На 88-й хвилині він отримав м'яч ще на власній половині поля, протягнув його вперед і потужним ударом відправив у ворота господарів.

Для Олісе це був саме той момент, заради якого варто було чекати майже весь матч. Французький вінгер вийшов на поле з лави запасних і фактично самотужки вирвав для команди три очки. Зідан же розпочав роботу зі збірною з двох перемог у двох матчах, а Франція після успіху над Туреччиною тепер здолала ще й Бельгію.

В інших матчах туру у Лізі B Північна Ірландія та Угорщина так само, як і Україна з Грузією не змогли забити жодного разу (0:0), а ось Румунія поступилася Боснії та Герцеговині в результативному матчі з шістьма голами (2:4). У цьому ж дивізіоні Швеція упевнено перемогла Польщу, повторивши долю відбору на Чемпіонат світу 2026 (3:1). У Лізі C Латвія та Кіпр розійшлися без голів (0:0), тоді як Чорногорія у драматичній перестрілці здолала Вірменію з рахунком 3:2.

Сьогодні, 29 вересня, пройде заключний день другого туру Ліги націй.

Ліга націй УЄФА 2026/2027. Другий тур (28 вересня)

Ліга А

Бельгія – Франція 0:1 (0:1)

Голи: Олісе (88)

Туреччина – Італія 1:4 (0:3)

Голи: Їлмаз (47) – Бастоні (9), Фраттезі (22), Кайоде (27), Еспозіто (50)

Ліга B

Грузія – Україна 0:0 (0:0)

Північна Ірландія – Угорщина 0:0 (0:0)

Румунія – Боснія і Герцеговина 2:4 (1:3)

Голи: Бірліджа (28), Чікелдеу (62) – Гігович (12), Мухаремович (19), Табакович (40), Махмич (55)

Швеція – Польща 3:1 (1:1)

Голи: Нюгрен (8), Аярі (63), Йокерес (72) – Шиманський (43)

Ліга C

Латвія – Кіпр 0:0 (0:0)

Вірменія – Чорногорія 2:3 (1:2)

Голи: Серобян (34), Сперцян (65) – Пілоян (автогол, 20), Крстович (38), Латкович (89)

Турнірна таблиця

Ліга А

Ліга B

Standings provided by Sofascore

Ліга C

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що старт другого туру Ліги націй виявився насиченим на неочікувані результати.