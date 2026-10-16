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«Реал» отримав вердикт щодо апеляції на дискваліфікацію Вінісіуса

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Реал» отримав вердикт щодо апеляції на дискваліфікацію Вінісіуса
Вінісіус Жуніор став джерелом скандалів
фото: EFE

Королівський клуб бореться за пом'якшення покарання для зірки

Апеляційний комітет Королівської іспанської футбольної федерації відхилив скаргу мадридського «Реала» щодо дискваліфікації нападника Вінісіуса Жуніора. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

Бразилець отримав бан на чотири поєдинки після вилучення у восьмому турі Ла Ліги. У матчі проти «Вільярреала» Вінісіус схопив за волосся хавбека «Жовтої субмарини» Натана Саліба. За пряму червону картку вінгеру дали два поєдинки дискваліфікації, а за суперечки з арбітром – ще два.

«Вершкові» намагалися оскаржити такий суворий бан. Утім, апеляцію столичного гранда відхилили. Тепер «Реал» готує скаргу в Адміністративний суд у справах спорту.

Вінісіус у нинішньому сезоні провів 10 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав один гол і три результативні передачі. Наразі бразилець ризикує пропустити матчі проти «Севільї», «Барселони», сантандерського «Расінга» та «Валенсії».

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратським перевізником Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.

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Теги: футбол ФК Реал (Мадрид) Жуніор Вінісіус Ла Ліга

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