«Реал» отримав вердикт щодо апеляції на дискваліфікацію Вінісіуса

Королівський клуб бореться за пом'якшення покарання для зірки

Апеляційний комітет Королівської іспанської футбольної федерації відхилив скаргу мадридського «Реала» щодо дискваліфікації нападника Вінісіуса Жуніора. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

Бразилець отримав бан на чотири поєдинки після вилучення у восьмому турі Ла Ліги. У матчі проти «Вільярреала» Вінісіус схопив за волосся хавбека «Жовтої субмарини» Натана Саліба. За пряму червону картку вінгеру дали два поєдинки дискваліфікації, а за суперечки з арбітром – ще два.

«Вершкові» намагалися оскаржити такий суворий бан. Утім, апеляцію столичного гранда відхилили. Тепер «Реал» готує скаргу в Адміністративний суд у справах спорту.

Вінісіус у нинішньому сезоні провів 10 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав один гол і три результативні передачі. Наразі бразилець ризикує пропустити матчі проти «Севільї», «Барселони», сантандерського «Расінга» та «Валенсії».

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратським перевізником Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.