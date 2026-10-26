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Гаррі Кейн – володар «Золотого м'яча» 2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Гаррі Кейн – володар «Золотого м'яча» 2026
Гаррі Кейн став четвертим англійцем в історії, який отримав «Золотий м'яч»
фото: Getty Images

Англійський нападник провів феноменальний сезон і на клубному рівні, і на рівні збірних

Володарем «Золотого м'яча» 2026 став Гаррі Кейн. Про це повідомляє «Главком»

Гаррі Кейн провів один із найрезультативніших сезонів у кар’єрі, перетворившись на головного претендента на «Золотий м’яч» 2026 року. Нападник мюнхенської «Баварії» забив 73 голи за клуб і збірну в сезоні 2025/26, продемонструвавши виняткову стабільність протягом усього футбольного року.

Гаррі Кейн протягом сезону 2025/26 був справжньою гольовою машиною
Гаррі Кейн протягом сезону 2025/26 був справжньою гольовою машиною
фото: Getty Images

У чемпіонаті Німеччини англієць відзначився 36 разів і здобув «Золоту бутсу» найкращого бомбардира європейських ліг. Загалом у складі «Баварії» він забив 61 м’яч у всіх турнірах, ставши найрезультативнішим гравцем серед представників п’яти провідних чемпіонатів Європи. Важливим аргументом на користь Кейна стали й командні досягнення, адже мюнхенці виграли Бундеслігу та Кубок Німеччини. У Лізі чемпіонів «Баварія» дісталася півфіналу, де поступилася ПСЖ із загальним рахунком 5:6 у протистоянні, яке тримало інтригу до останнього.

На рівні збірних Кейн забив 12 голів за збірну Англії, яка завершила Чемпіонат світу 2026 року на четвертому місці. Його шість м’ячів на мундіалі допомогли англійцям дістатися півфіналу та підтвердили, що нападник був одним з лідерів команди. 

Гаррі Кейн разом з Алексією Путельяс стали головним тріумфаторами вечора Ballon d'Or
Гаррі Кейн разом з Алексією Путельяс стали головним тріумфаторами вечора Ballon d'Or
фото: Getty Images

Нагадаємо, що сайт «Золотого м'яча» випадково проспойлерив переможців церемонії. Як повідомляє USA Today, уболівальники виявили на сайті премії заздалегідь підготовлені статті про тріумф кожного з трьох футболістів. Зокрема, матеріал про Кейна мав заголовок: «Гаррі Кейн виграв «Золотий м’яч» 2026 року. Найкращі та найважливіші голи з його сезону, у якому він забив 61 м’яч». На сторінці, присвяченій Ямалю, йшлося про його перемогу в номінації та встановлення безпрецедентного рекорду. А текст про Мбаппе підкреслював його стабільність на найвищому рівні.

Теги: футбол Гаррі Кейн Кіліан Мбаппе Золотий м'яч Ламін Ямаль

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