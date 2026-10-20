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«Ліверпуль» – «Вільярреал». Прогноз і анонс на матч третього туру основного раунду Ліги чемпіонів

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Ліверпуль» – «Вільярреал». Прогноз і анонс на матч третього туру основного раунду Ліги чемпіонів
«Червоні» мають досвід перемог над суперником
фото: EFE

Іспанський тренер протистоятиме команді з батьківщини

Сьогодні, 20 жовтня 2026 року, англійський «Ліверпуль» на арені «Енфілд» зустрінеться з іспанським «Вільярреалом» у поєдинку третього туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Ліверпуль» – «Вільярреал»

Лідером симпатій на 13:55 20 жовтня стали підопічні Андоні Іраоли, впевнені фахівці GGBET. На потенційну перемогу «червоних» закладено коефіцієнт 1,52. Зате на ймовірну звитягу «Жовтої субмарини» виставлено кеф 6,10. На підсумкову нічию запропоновано бал 4,78. Тим часом виїзний успіх «Вільярреала» (1:0) оцінено коефіцієнтом 16,50. Натомість на тотал менше 2,0 закладено кеф 4,80.

Передматчевий стан команд

У попередньому турі основного раунду турніру «Ліверпуль» переграв австрійський ЛАСК (6:3). Нападник Баркола оформив хет-трик, а оборонці Араухо та Фрімпонг, а також форвард Кумас додали по одному забитому м'ячу. А в першому турі «червоні» розібралися з мадридським «Атлетіко» (2:1). Тоді голи до свого активу записали півзахисники Собослаї та Мак Аллістер.

«Жовта субмарина» минулого тижня здолала італійський «Наполі» (3:1). Забиті м'ячі оформили нападник Мікаутадзе, оборонець Моуріньйо та форвард Олувасеї. У першому турі загального етапу Ліги чемпіонів «Вільярреал» поступився дортмундській «Боруссії» (2:3). Голом відзначився той же Моурінью, а ще один м'яч – автогол форварда «джмелів» Гірассі.

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Орієнтовні склади команд

«Ліверпуль»: Аліссон – Араухо, Жаке, ван Дейк, Керкез – Гравенберх, Мак Аллістер – Баркола, Вірц, Гакпо – Ісак

«Вільярреал»: Гулачі – Моуріньйо, Наварро, Вейга, Ромеро – Комесанья, Саліба, Гує, Молейро – Морено, Мікаутадзе

Історія очних зустрічей

На цей момент команди зіграли чотири поєдинки. Перевага на боці англійського гранда – три перемоги проти однієї. Останнє побачення суперників відбулося у півфіналі Ліги чемпіонів 2021/22.

Тоді «Ліверпуль» оформив дві перемоги. Спершу мерсисайдці перемогли вдома (2:0). М'яч забив нападник Мане, а також «червоним» автоголом допоміг оборонець Еступіньян. Потім «Ліверпуль» здолав «Жовту субмарину» на виїзді (3:2). На голи нападника Діа та хавбека Коклена англійський гранд відповів забитими м'ячами півзахисника Фабінью, вінгера Діаса та того ж Мане.

Де дивитися матч «Ліверпуль» – «Вільярреал»

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 2».

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Теги: футбол Ліга чемпіонів ФК Вільярреал ФК Ліверпуль

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