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«Полісся» вирвало нічию у результативній грі з «Буковиною»

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«Полісся» вирвало нічию у результативній грі з «Буковиною»
Житомирський клуб влітку 2025 року очолив Руслан Ротань
фото: ФК «Полісся»

«Полісся» залишається другим в таблиці УПЛ

11 жовтня відбувся матч восьмого туру чемпіонату України між «Буковиною» та «Поліссям». Про це повідомляє «Главком».

Команди зустрілись у Кам'янці-Подільському на стадіоні імені Г Тонкочеєва.

Гості з Житомира вийшйли уперед на 18-й хвилині завдяки точному удару Максима Брагару. За 7 хвилин гру перервала повітряна тривога. Лише більше ніж через годину футболісти повернулись на поле.

За хвилину до перерви рахунок зрівняв Дахновський, а на початку другого тайму «Буковину» уперед виві Бусько. Здавалось, що черкащани візьмуть три очки, проте «Полісся» у компенсований час заробило пенальті, яке реалізував Велетень.

«Буковина» з вісьмома очками йде десятою. «Полісся» з 19 пунктами посідає друге місце та відстає від лідируючого «Шахтаря» на два бали.

Українська Прем'єр-ліга. Восьмий тур

«Буковина» – «Полісся» – 2:2

  • Голи: Дахновський, 44, Бусько, 55 – Брагару, 18, Велетень, 90+3

До слова, «Динамо» у центральному матчі туру УПЛ переграло «Карпати». Єдиний гол у матчі забив Матвій Пономаренко.

Нагадаємо, Вінісіус через червону картку у грі з «Вільярреалом» не допоможе «Реалу» у поєдинку з «Барселоною» – гра відубдеться 25 жовтня о 22:00 за Києвом.

Раніше ЛНЗ вдесятьох переграв «Кудрівку» у поєдинку Прем'єр-ліги.

Теги: футбол УПЛ ФК «Полісся»

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