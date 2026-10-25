Уперше час існування Ель Класіко до заявки одного з грандів потрапили два воротарі-легіонери, які представляють одну країну

Мадридський «Реал» оголосив заявку на принципове протистояння проти «Барселони», і цей список увійшов до історії. Про це повідомляє «Главком».

Уперше за весь час існування іспанського Ель Класіко до заявки одного з грандів потрапили одразу два воротарі-легіонери, які представляють одну країну – Україну.

Через раптове нездужання основного голкіпера Тібо Куртуа тренерський штаб «вершкових» змушений був коригувати воротарську лінію перед виїзним матчем. Місце у стартовому складі має дістатися Андрію Луніну, а до заявки з клубної академії терміново залучили іншого українця – 19-річного Іллю Волошина.

Така подія стала унікальним статистичним прецедентом. Раніше за понад столітню історію очних зустрічей «Реала» та «Барселони» дублерами чи основними воротарями зазвичай ставали іспанці або представники різних закордонних шкіл.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.