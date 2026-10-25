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«Барселона» – «Реал»: українські голкіпери Лунін та Волошин переписали історію Ель Класіко

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Барселона» – «Реал»: українські голкіпери Лунін та Волошин переписали історію Ель Класіко
Іллі Волошину (ліворуч) та Андрію Луніну підкорилося унікальне досягнення
фото: соцмережі

Уперше час існування Ель Класіко до заявки одного з грандів потрапили два воротарі-легіонери, які представляють одну країну

Мадридський «Реал» оголосив заявку на принципове протистояння проти «Барселони», і цей список увійшов до історії. Про це повідомляє «Главком».

Уперше за весь час існування іспанського Ель Класіко до заявки одного з грандів потрапили одразу два воротарі-легіонери, які представляють одну країну – Україну.

Через раптове нездужання основного голкіпера Тібо Куртуа тренерський штаб «вершкових» змушений був коригувати воротарську лінію перед виїзним матчем. Місце у стартовому складі має дістатися Андрію Луніну, а до заявки з клубної академії терміново залучили іншого українця – 19-річного Іллю Волошина.

Така подія стала унікальним статистичним прецедентом. Раніше за понад столітню історію очних зустрічей «Реала» та «Барселони» дублерами чи основними воротарями зазвичай ставали іспанці або представники різних закордонних шкіл.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

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Теги: Андрій Лунін ФК Барселона ФК Реал (Мадрид) футбол

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Футбол

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