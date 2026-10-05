Україна – Угорщина: де дивитися гру четвертого туру Ліги націй

Гра Україна – Угорщина пройде на Стадіоні Антона Малатінского в словацькій Трнаві

Сьогодні, 5 жовтня 2026 року, збірна України з футболу зустрінеться з Угорщиною в рамках Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Де дивитися матч Україна – Угорщина

Гра Україна – Угорщина пройде на Стадіоні Антона Малатінского в словацькій Трнаві.

У прямому ефірі поєдинок Україна – Угорщина покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 21:45 за київським часом на каналах «Megogo Футбол 1» та «Megogo Спорт».

Історія очних зустрічей

Досі команди зіграли три поєдинки. Суперники наразі грають безкомпромісно. Зокрема, угорська збірна здобула дві перемоги в спарингах 1992 року.

Натомість у стартовому турі нинішнього сезону Ліги націй перемогу оформила збірна України (1:0). Переможний м'яч оформив форвард Сікан. Вінгер Назаренко під завісу поєдинку отримав червону картку.

Нагадаємо, що Північна Ірландія упевнено перемогла Україну в Лізі націй. Суперники синьо-жовтих виявилися більш влучними, реалізувавши майже всі свої небезпечні моменти.

Ліга націй УЄФА 2026/2027. Ліга В, група 2. Третій тур

Україна – Північна Ірландія 0:3 (0:2)

Голи: Браун (9, 61), Прайс (22)

До слова, «Левом матчу» проти Північної Ірландії став Андрій Ярмоленко.