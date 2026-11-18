Андрій Шевченко: Перед тренерським штабом та футболістами й надалі стоїть завдання вийти на Євро

Президент УАФ Андрій Шевченко підбив підсумки виступів збірної у Лізі націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

«Завершився перший змагальний етап під керівництвом нового головного тренера. Андреа Мальдера та його штаб набули чимало досвіду в непростих кадрових умовах і водночас дали змогу новим гравцям дебютувати за збірну України. Це важливо для побудови команди.

На жаль, команді не вдалося виконати турнірне завдання в Лізі націй. Об’єктивно кажучи, наша збірна наразі перебуває саме в тому дивізіоні, на який заслуговує.

Перед тренерським штабом та футболістами й надалі стоїть завдання вийти на Євро. Дякую всім уболівальникам, які підтримували збірну. Наші гравці та тренерський штаб відчували цю підтримку.

Слава Україні!», – зазначив Шевченко.

Нагадаємо, національна команда України здолала збірну Грузії (1:0) у шостому турі Ліги націй 2026/27.

Збірна України оформила другу перемогу в цьому розіграші Ліги націй. «Синьо-жовті» набрали сім очок і фінішували третіми в групі B2. У наступному сезоні турніру національна команда знову змагатиметься в Дивізіоні B.