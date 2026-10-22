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«Баварія» втратила провідного нападника на невизначений термін

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Баварія» втратила провідного нападника на невизначений термін
Луїс Діас тимчасово вибув із обойми Венсана Компані
фото: EFE

Німецький гранд зазнав кадрових втрат у Лізі чемпіонів

Вінгер мюнхенської «Баварії» Луїс Діас зазнав травми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Напередодні колумбієць взяв участь в поєдинку 3-го туру основного раунду Ліги чемпіонів проти лондонського «Арсенала» (2:2). Він вийшов на заміну в середині другого тайму. Проте, завершити матч нападник не зумів – у доданий час його замінив Бара Ндіає.

Медичний відділ «ротен» обстежив Діаса. Лікарі діагностували в латиноамериканця невеликий розрив зв'язки м'язів задньої частини лівого стегна. Вінгер вибув на невизначений термін.

Діас у нинішньому сезоні зіграв 11 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав п'ять голів і один асист. Контракт колумбійського нападника з «Баварією» розрахований до літа 2029 року.

До слова, раніше «Баварія» здобула Кубок Німеччини завдяки хет-трику форварда Кейна. «Ротен» розгромили «Штутгарт» (3:0) у фіналі. Перед цим мюнхенці завоювали чемпіонський титул Бундесліги.

Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершив кар'єру в 30 років. Оборонець припинив професіональні виступи після попереднього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стала «Боруссія» Д.

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Теги: футбол Ліга чемпіонів ФК Баварія Бундесліга Луїс Діас

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