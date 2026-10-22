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Поразка «Шахтаря» та невдача «Манчестер Юнайтед»: результати Ліги чемпіонів УЄФА 2026/27 за 21 жовтня

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Поразка «Шахтаря» та невдача «Манчестер Юнайтед»: результати Ліги чемпіонів УЄФА 2026/27 за 21 жовтня
Розгром від «Комо» може відправити у відставку головного тренера «Манчестер Юнайтед»
фото: ФК «Комо»

Одразу для кількох команд вечір 21 жовтня у Лізі чемпіонів виявився непростим

Підійшли до завершення заключні матчі третього туру Ліги чемпіонів УЄФА 2026/27. У цьому огляді «Главком» розповість про найцікавіші події 21 жовтня у головному футбольному єврокубку. 

Провал «Манчестер Юнайтед» проти «Комо»

«Манчестер Юнайтед» невдало провів виїзний матч проти «Комо», поступившись італійцям із рахунком 1:4. Господарі відкрили рахунок уже на другій хвилині завдяки Ніко Пасу, а після перерви швидко закріпили перевагу. На 49-й хвилині відзначився Дувікас, ще за вісім хвилин Пас оформив дубль, а на 76-й Рамон довів рахунок до розгромного.

Англійці спромоглися відповісти лише в компенсований час: на 90+1-й хвилині Зіркзе забив гол престижу, який уже не міг вплинути на результат. Для «Манчестер Юнайтед» така поразка стала черговим ударом по амбіціям на серйозні результати. Вона також може стати причиною відставки головного тренера англійського клубу Майкла Карріка, на місце якого вже є кілька цікавих кандидатів. 

«Шахтар» прикро програв «Інтеру», не скориставшись більшістю

«Шахтар» поступився «Інтеру» у матчі, долю якого вирішив один гол. Донеччани тривалий час стримували атакувальний потенціал італійців, а після перерви продовжували боротися за позитивний результат. Однак на 77-й хвилині Карлос Аугусто знайшов можливість вразити ворота української команди й приніс господарям перемогу 0:1.

Особливо прикро для «Шахтаря» те, що ще на 69-й хвилині «Інтер» залишився в меншості після вилучення Алессандро Бастоні. Українці отримали можливість скористатися чисельною перевагою, проте зрівняти рахунок так і не змогли. У підсумку донеччани залишилися без очок, хоча і провели доволі непоганий матч проти італійського гранда.

«Арсенал» і «Баварія» видали суперматч

Протистояння двох європейських грандів виправдало очікування та стало справжньою окрасою туру. Лондонці першими відкрили рахунок: на 25-й хвилині Еберечі Езе скористався своєю нагодою та вразив ворота мюнхенців. Проте господарі поля швидко відповіли, адже вже за десять хвилин Альфонсо Девіс відновив рівновагу, скориставшись помилкою в обороні гостей.

На початку другого тайму темп гри лише зріс. На 61-й хвилині головна зірка «Баварії» Гаррі Кейн вивів «Баварію» вперед, і здавалося, що німецький клуб таки дотиснув суперника та втримає переможний результат до фінального свистка. Попри тиск трибун, «Арсенал» не припинив шукати свої шанси в атаці. І на 82-й хвилині це дало результат, бо Деклан Райс потужним і точним ударом врятував для «канонірів» нічию.

Наступний тур Ліги чемпіонів пройде 3-4 листопада. А з результатами заключних матчів третього ігрового тижня можна ознайомитися нижче. 

Ліга чемпіонів 2026/27. Етап ліги. Третій тур (21 жовтня)

«Комо» – «Манчестер Юнайтед» 4:1 (1:0)

  • Голи: Пас (2, 57), Дувікас (49), Рамон (76) – Зіркзе (90+1)

«Лілль» – «Галатасарай» 2:4 (2:2)

  • Голи: Дьяун (7, 39) – Акгюн (2), Батраков (44), Озер (автогол, 52), Осімхен (61)

«Астон Вілла» – «Вікінг» 3:1 (2:0)

  • Голи: Барклі (23), Буендіа (37), Геггхейм (автогол, 62) – Крістіансен (84)

«Баварія» – «Арсенал» 2:2 (1:1)

  • Голи: Девіс (35), Кейн (61) – Езе (25), Райс (82)

«Бетіс» – «Феєнорд» 1:0 (0:0)

  • Голи: Іско (58)

«Брюгге» – «Ланс» 3:0 (0:0)

  • Голи: Ванакен (45+1), Сейс (50), Форбс (72)

«Інтер» – «Шахтар» 1:0 (0:0)

  • Голи: Карлус Аугусту (77)

«Реал» – «РБ Лейпциг» 4:1 (1:0)

  • Голи: Сілва (43), Гюлер (52), Мбаппе (83), Діоманде (87) – Гоміс (85)

Спортінг – ЛАСК 2:3 (1:1)

  • Голи: Суарес (5, 89) – Ланг (15), Калайджич (63), Данек (68)

Турнірна таблиця

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що поєдинок чинного переможця Ліги чемпіонів видався важким через втрату кількох ключових виконавців

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Теги: Ліга чемпіонів Гаррі Кейн Деклан Райс Альфонсо Девіс Алессандро Бастоні футбол ФК Манчестер Юнайтед ФК «Шахтар» ФК Інтер (Мілан) ФК Баварія ФК Арсенал (Лондон)

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