Помер футболіст «Тенерифе» Хесус де Мігель, який переніс зупинку серця під час гри Сегунди
Хесус де Мігель переніс зупинку серця після того, як зіткнувся із воротарем «Андорри» Хесусом Овоно
Нападник іспанського «Тенерифе» Хесус де Мігель помер у віці 30 років після тяжкої травми, отриманої у матчі Сегунди проти «Андорри». Про смерть футболіста повідомила пресслужба клубу, інформує «Главком».
Деталі трагедії
У понеділок, 2 листопада, у компенсований час зустрічі де Мігель зіткнувся з голкіпером суперника Хесусом Овоно, який ударив його коліном у груди. Нападник знепритомнів, а воротар отримав червону картку. Матч був перерваний за рахунку 2:2.
🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H— Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026
Після надання медичної допомоги футболіста доправили до лікарні. На шляху до неї у нього сталася зупинка серця, проте медикам вдалося відновити його роботу. Де Мігеля госпіталізували до відділення інтенсивної терапії.
Вранці у вівторок, 3 листопада, «Тенерифе» повідомив про смерть нападника.
«Немає слів, здатних нас втішити. Немає абсолютно нічого, що могло б полегшити цю глибоку скорботу. Ми поруч із його родиною, близькими та всіма вболівальниками «Тенерифе», які сьогодні оплакують цю трагічну втрату.
Сім'я Хесуса де Мігеля дякує всім за численні слова підтримки і від щирого серця просить з максимальною повагою поставитися до її приватного життя в ці страшні хвилини», – йдеться у заяві клубу.
Хесус де Мігель: що відомо
Хесус де Мігель народився 21 вересня 1996 у Мадриді (Іспанія). Грав на позиції нападника.
Розпочинав футбольний шлях у системі клубу «Леганес». Згодом грав за низку команд нижчих дивізіонів Іспанії, серед яких «Уніон Адарве» та «Навалкарнеро».
У 2021 році перейшов до складу «Уніоністас де Саламанка».
У січні 2023 року підписав контракт із клубом «Кастельйон». Став одним із головних творців успіху команди в сезоні 2023/24, допомігши клубу здобути путівку до Сегунди. У цьому дивізіоні дебютував восени 2024 року, відзначившись дублем у матчі проти «Альмерії».
За «Тенерифе» Де Мігель виступав з літа 2025 року. Він провів за клуб 29 матчів у Сегунді, забив 11 м'ячів.
Нагадаємо, п'ятиразовий переможець «Тур де Франс», титулований словенський велогонщик Тадей Погачар розповів про пошкодження хребта, які виявили у нього після падіння на «Вуельті».
«Два тижні тому я був у Словенії, де пройшов повторну комп'ютерну томографію. Я знав, що маю перелом сьомого шийного хребця (C7), але потім ми виявили, що я зламав ще два хребці. На той момент я був радий, що не поїхав на Чемпіонат Європи, який спочатку був моєю метою. Коли я побачив, що в мене зламані три хребці, то просто зрадів, що лишився живий. І що взагалі можу стояти на ногах», – заявив Погачар.
«Вуельту» 2026 Погачар завершив виступ на восьмому етапі після жорсткого падіння, внаслідок якого у нього було діагностовано перелом лівої ключиці зі зміщенням, а також сьомого шийного хребця та множинні садна на тілі.
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