Помер футболіст «Тенерифе» Хесус де Мігель, який переніс зупинку серця під час гри Сегунди

Хесус де Мігель знепритомнів під час гри з «Андоррою», після надання медичної допомоги його доправили до лікарні

Хесус де Мігель переніс зупинку серця після того, як зіткнувся із воротарем «Андорри» Хесусом Овоно

Нападник іспанського «Тенерифе» Хесус де Мігель помер у віці 30 років після тяжкої травми, отриманої у матчі Сегунди проти «Андорри». Про смерть футболіста повідомила пресслужба клубу, інформує «Главком».

Деталі трагедії

У понеділок, 2 листопада, у компенсований час зустрічі де Мігель зіткнувся з голкіпером суперника Хесусом Овоно, який ударив його коліном у груди. Нападник знепритомнів, а воротар отримав червону картку. Матч був перерваний за рахунку 2:2.

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

Після надання медичної допомоги футболіста доправили до лікарні. На шляху до неї у нього сталася зупинка серця, проте медикам вдалося відновити його роботу. Де Мігеля госпіталізували до відділення інтенсивної терапії.

Вранці у вівторок, 3 листопада, «Тенерифе» повідомив про смерть нападника.

«Немає слів, здатних нас втішити. Немає абсолютно нічого, що могло б полегшити цю глибоку скорботу. Ми поруч із його родиною, близькими та всіма вболівальниками «Тенерифе», які сьогодні оплакують цю трагічну втрату.

Сім'я Хесуса де Мігеля дякує всім за численні слова підтримки і від щирого серця просить з максимальною повагою поставитися до її приватного життя в ці страшні хвилини», – йдеться у заяві клубу.

Хесус де Мігель: що відомо

Хесус де Мігель народився 21 вересня 1996 у Мадриді (Іспанія). Грав на позиції нападника.

Розпочинав футбольний шлях у системі клубу «Леганес». Згодом грав за низку команд нижчих дивізіонів Іспанії, серед яких «Уніон Адарве» та «Навалкарнеро».

У 2021 році перейшов до складу «Уніоністас де Саламанка».

У січні 2023 року підписав контракт із клубом «Кастельйон». Став одним із головних творців успіху команди в сезоні 2023/24, допомігши клубу здобути путівку до Сегунди. У цьому дивізіоні дебютував восени 2024 року, відзначившись дублем у матчі проти «Альмерії».

За «Тенерифе» Де Мігель виступав з літа 2025 року. Він провів за клуб 29 матчів у Сегунді, забив 11 м'ячів.

Нагадаємо, п'ятиразовий переможець «Тур де Франс», титулований словенський велогонщик Тадей Погачар розповів про пошкодження хребта, які виявили у нього після падіння на «Вуельті».

«Два тижні тому я був у Словенії, де пройшов повторну комп'ютерну томографію. Я знав, що маю перелом сьомого шийного хребця (C7), але потім ми виявили, що я зламав ще два хребці. На той момент я був радий, що не поїхав на Чемпіонат Європи, який спочатку був моєю метою. Коли я побачив, що в мене зламані три хребці, то просто зрадів, що лишився живий. І що взагалі можу стояти на ногах», – заявив Погачар.

«Вуельту» 2026 Погачар завершив виступ на восьмому етапі після жорсткого падіння, внаслідок якого у нього було діагностовано перелом лівої ключиці зі зміщенням, а також сьомого шийного хребця та множинні садна на тілі.