Олег Блохін пропустив церемонію вручення «Золотого м'яча» через проблеми зі здоров'ям

Шевченко здобув «Золотий м’яч» у 2004 році, Бєланов – у 1986-му, а Блохін – у 1975-му

Від України на церемонії вручення «Золотого м'яча» були присутні Андрій Шевченко та Ігор Бєланов

Володар «Золотого м'яча» гор Бєланов розповів, що інший український володар престижної премії Олег Блохін пропустив цьогорічну церемонію вручення нагороди через проблеми зі здоров'ям. Про це інформує «Главком».

Від України на церемонії вручення «Золотого м'яча» були присутні Андрій Шевченко та Ігор Бєланов. Олег Блохін пропустив подію у Лондоні через хворобу.

«Бракувало тільки нашого Олега Блохіна. Ми до останнього сподівалися, що Олег Володимирович доєднається до нашої компанії але через неприємну застуду він вирішив скасував поїздку до Лондона», – написав Бєланов у Facebook.

Шевченко здобув «Золотий м’яч» у 2004 році, Бєланов – у 1986-му, а Блохін – у 1975-му.

Всі троє українських футболістів грали за київське «Динамо» під керівництвом легендарного Валерія Лобановського. Блохін та Бєланов здобули «Золоті м’ячі», будучи гравцями київського клубу. Шевченко здобув трофей, коли грав за «Мілан».

Премія «Золотий м'яч» була заснована французьким виданням France Football у 1956 році.

Нагадаємо, у голосуванні за «Золотий м'яч» Кейн випередив форварда мадридського «Реала» Кіліана Мбаппе. Третім став нападник іспанської «Барселони» Ламін Ямаль.

Лідер «Баварії» став п'ятим англійцем із нагородою після Стенлі Меттьюза, Боббі Чарльтона, Кевіна Кігана та Майкла Оуена.