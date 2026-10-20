У неділю, 25 жовтня, «Барселона» зіграє з «Реалом» у матчі Ла Ліги

Президент «Барселони» Жоан Лапорта прокоментував заяви мадридського «Реала» щодо рівня суддівства в Ла Лізі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на L'Equipe.

«Ні, відносин (між клубами) більше немає. Я навіть сказав би, що зараз це відкрите протистояння! Вони намагаються відвернути увагу. «Реал» втратив свій авторитет як на інституційному рівні, так і в спортивному плані! Вони більше не мають жодного впливу у футбольних структурах. Гадаю, вони обрали неправильну дорогу, і тепер розплачуються за це.

Вони пустили в хід свої фінансові ресурси, витративши величезні суми на дуже дорогих гравців, які не дають очікуваних результатів», – заявив Лапорта.

У неділю, 25 жовтня, «Барселона» зіграє з «Реалом» у матчі Ла Ліги.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.