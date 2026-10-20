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Скандал в іспанському футболі. Президент «Барселони» розкритикував «Реал»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Скандал в іспанському футболі. Президент «Барселони» розкритикував «Реал»
Лапорта: «Реал» втратив свій авторитет

У неділю, 25 жовтня, «Барселона» зіграє з «Реалом» у матчі Ла Ліги

Президент «Барселони» Жоан Лапорта прокоментував заяви мадридського «Реала» щодо рівня суддівства в Ла Лізі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на L'Equipe.

«Ні, відносин (між клубами) більше немає. Я навіть сказав би, що зараз це відкрите протистояння! Вони намагаються відвернути увагу. «Реал» втратив свій авторитет як на інституційному рівні, так і в спортивному плані! Вони більше не мають жодного впливу у футбольних структурах. Гадаю, вони обрали неправильну дорогу, і тепер розплачуються за це.

Вони пустили в хід свої фінансові ресурси, витративши величезні суми на дуже дорогих гравців, які не дають очікуваних результатів», – заявив Лапорта.

У неділю, 25 жовтня, «Барселона» зіграє з «Реалом» у матчі Ла Ліги. 

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

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Теги: ФК Реал (Мадрид) ФК Барселона Ла Ліга футбол

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