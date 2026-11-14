Збірна України вдруге програла Північній Ірландії у Лізі націй

«Синьо-жовті» втратили шанси на підвищення в класі

Національна команда України поступилася збірній Північній Ірландії (0:1) у п'ятому турі Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

У попередньому турі змагань збірна Північної Ірландії розписала нічию з Грузією (0:0). Як наслідок, до другого поєдинку проти збірної України підопічні Майкла О'Нілла підійшли лідером групи. «Зелено-біла армія» набрала вісім очок.

Натомість Україна в четвертому турі поступилася збірній Угорщини (1:2). Голом відзначився нападник Яремчук. «Синьо-жовті» мають в активі чотири пункти та посідають третє місце в квартеті.

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Перебіг подій

Команда Андреа Мальдери захопила ініціативу в перші хвилини. Та контроль м'яча не переріс у небезпечні моменти. Зате ірландці забили за першої нагоди – на 23-й хвилині Донлі зіграв на добиванні після рикошету, але з положення поза грою.

А в одній з наступних атак «синьо-жовтих» врятував Трубін. Кіпер парирував удари того ж Донлі та Шея Чарльза з кількох метрів. Збірна України до перерви відповіла змарнованим шансом Кащука, який не переграв Пірса Чарльза в ближньому бою.

Зі стартом другого тайму Північна Ірландія додала. Трубін упорався з ударами Прайса, Галбрейта та Г'юма. Та на 68-й хвилині не врятував і він – Девлін прийняв м'яч перед штрафним після розіграшу кутового та розрядив «гармату».

Українська збірна намагалася відігратися. Та запам'яталася лише однією гольовою нагодою. Це Сікан на останній хвилині основного часу пробив у дотик після флангового прострілу – голкіпер оформив сейв.

Зрештою, збірна Північної Ірландії втримала переможний рахунок і повернулася в лідери групи B2. Натомість Україна вже не зможе піднятися вище третьої сходинки. У фінальному турі «синьо-жовті» в протистоянні зі збірною Грузії визначать найгіршого в квартеті.

Ліга націй. Дивізіон B, група 2

Північна Ірландія – Україна – 1:0

Гол: Девлін, 68

Standings provided by Sofascore

До слова, раніше збірна України U-19 несподівано переграла юнацьку збірну Італії у відборі до Євро-2027. Переможний м'яч оформив нападник Дєдов. «Синьо-жовті» достроково вийшли в наступний етап.

Нагадаємо, нещодавно юнацька збірна України феєрично переграла Ізраїль U-19 у відборі до Чемпіонату Європи. Команда Олега Лужного здобула вольову перемогу. Під завісу поєдинку «синьо-жовті» перевернули матч двома голами.