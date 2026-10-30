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«Евертон» Миколенка прибрав зі складу скандального півзахисника збірної Англії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Евертон» Миколенка прибрав зі складу скандального півзахисника збірної Англії
Джек Гріліш пішов по похилій площині
фото: EFE

Ексцентричний футболіст порушив спортивний режим

Ліверпульський «Евертон» усунув вінгера Джека Гріліша від командних занять через проблеми з дисципліною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Напередодні англієць не потрапив до заявки «ірисок» на матч Кубка ліги проти «Ньюкасла» (3:0). Як виявилося, півзахисник пропустив тренування мерсисайдців без поважної причини. Подальша доля Гріліша в «Евертоні» невідома.

«Це рішення клубу, і я не хочу багато про це говорити. Я підтримую рішення», – коротко прокоментував ситуацію головний тренер «ірисок» Девід Моєс.

Гріліш у нинішньому сезоні провів шість матчів у всіх турнірах. Результативними діями він не відзначився. Контракт вінгера належить «Манчестер Сіті», а в «Евертоні» він виступає на правах оренди.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: ФК «Евертон» Джек Ґріліш Девід Мойєс АПЛ футбол

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