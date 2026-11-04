«Лейпциг» – «Манчестер Сіті»: де дивитися поєдинок Ліги чемпіонів

«Лейпциг» – «Манчестер Сіті»: де дивитися поєдинок Ліги чемпіонівРеклама
Гра «Лейпциг» – «Манчестер Сіті» розпочнеться о 22:00 за київським часом
Сьогодні, 4 листопада 2026 року, «Лейпциг» та «Манчестер Сіті» зіграють поєдинок четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».
Де дивитися матч «Лейпциг» – «Манчестер Сіті»
Наживо гру Ліги чемпіонів «Лейпциг» – «Манчестер Сіті» покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».
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Передматчевий стан команд
У попередньому турі основного раунду турніру «Лейпциг» на виїзді розгромно поступився мадридському «Реалу» (1:4), а «Манчестер Сіті» вдома розгромив грецький АЕК (5:1).
Після трьох матчів «Лейпциг» набрав 3 очки, здобувши одну перемогу при двох поразках. «Манчестер Сіті» виграв два матчі, програв один та має в активі 6 очок.
Турнірна таблиця
Нагадаємо, Кіліан Мбаппе попросив вибачення за власні висловлювання про Мао Цзедуна.
Капітан збірної Франції опублікував заяву трьома мовами – рідною французькою, китайською і англійською.
«Під час недавнього інтерв'ю я відреагував на власне зображення. Мій коментар був необдуманим, і тепер я розумію, що він зачепив багатьох людей у Китаї та китайських спільнотах по всьому світу. Я перепрошую перед усіма, кого засмутили мої слова. Я зовсім не хотів цього. Я глибоко поважаю китайський народ та його історію і щиро шкодую», – написав Мбаппе.
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