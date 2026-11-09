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Колишній чоловік Кеті Перрі отримав 10,5 років тюрми: він був VIP-фаном «Вест Гема»

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Колишній чоловік Кеті Перрі отримав 10,5 років тюрми: він був VIP-фаном «Вест Гема»
Расселл Бренд був відомим вболівальником «Вест Гема»
фото: Sky Sports

Расселл Бренд був тісно пов'язаним з англійським футбольним клубом

Лондонський «Вест Гем» прибрав зі свого офіційного сайту матеріали про британського коміка та актора Расселла Бренда, якого засудили до 10 років і шести місяців ув'язнення за зґвалтування та сексуальне насильство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

Розірвання зв'язків з коміком

Як повідомляє Daily Mail, після обвинувального вироку «Вест Гем» видалив, зокрема, публікацію 2023 року, у якій розповідалося, як Бренд спостерігав за фіналом Ліги конференцій, де лондонці здобули трофей. Комік був відомим уболівальником команди й неодноразово отримував особливе ставлення від клубу.

Він мав можливість спілкуватися з колишніми тренерами «молотобійців» після матчів. Під час таких інтерв'ю Бренд навіть цілував Сема Еллардайса та Славена Билича. Також він не приховував захоплення екскапітаном команди Марком Ноблом.

За що засудили Расселла Бренда

51-річний Рассел Бренд є колишній чоловік американської співачки Кеті Перрі. Пара одружилася у 2010 році, однак уже через 14 місяців актор повідомив про намір розлучитися.

Суд присяжних визнав актора винним у зґвалтуванні однієї жінки та сексуальному насильстві щодо трьох інших. Водночас за двома додатковими звинуваченнями у зґвалтуванні та одним (у спробі непристойного нападу) його виправдали. Серед доведених епізодів – зґвалтування 21-річної шанувальниці після стендап-виступу в Лондоні у 2009 році, а також сексуальне насильство щодо працівниць MTV, Capital Radio та Channel 4 у 2004-2009 роках. Окрім цього, Бренд фігурує в інших заявах про зґвалтування від двох жінок. Поліція Лондона підтвердила, що розслідування цих повідомлень триває.

Після вироку видавці також почали прибирати книжки актора з продажу. Зокрема, компанія Hodder & Stoughton відкликала його автобіографію My Booky Wook, яка свого часу стала різдвяним бестселером у Великій Британії. Pan Macmillan також повідомила про процес вилучення його книжок.

Нагадаємо, що французький гандбольний клуб відсторонив віцекапітана через звинувачення у зґвалтуванні

Теги: розслідування актор зґвалтування Кеті Перрі ФК «Вест Гем Юнайтед»

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