Актор Ітан Гоук – у головній ролі. Вийшов другий сезон серіалу «Підноготна» (відео)

Осіння кримінальна драма з чорним гумором розкриє нову справу журналіста-розслідувача Лі Рейбона

Сьогодні, 14 жовтня, виходить другий сезон серіалу «Підноготна», головного героя якого зіграв актор Ітан Гоук. У новому сезоні на головного героя, журналіста-розслідувача Лі Рейбона, чекатимуть небезпечні розслідування та неочікувані зустрічі. Більше про це дізнавайтеся у матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри жовтня 2026 року.

Інтерактивний зміст

Перша справа Лі Рейбона

фото: FX

Дата виходу: 14 жовтня 2026 року.

14 жовтня 2026 року. Канал / платформа: FX / Hulu.

FX / Hulu. Жанр: кримінальна драма, неонуар, чорна комедія.

кримінальна драма, неонуар, чорна комедія. Кількість епізодів: вісім.

вісім. У ролях: Ітан Гоук, Томмі Лі Джонс, Бетті Ґілпін та інші.

У центрі серіалу – герой Лі Рейбон, який має книжкову крамницю. Разом із цим він займається журналістикою та розкриває корупційні й небезпечні справи.

У першому сезоні Лі Рейбон спостерігав за родиною Вошбергів. Після публікації його викривального матеріалу один із членів сім’ї, Дейл Вошберг, загинув за підозрілих обставин. Лі не повірив офіційній версії подій, тому вирішив самостійно з’ясувати правду.

«Підноготна» трейлер

Перший сезон мав успіх після виходу. Американський інститут кіномистецтва вніс «Підноготну» до десятки визначних телевізійних програм року.

Сюжет та деталі другого сезону «Підноготна»

фото: FX

Другий сезон починається для Лі Рейбона з отримання місцевої журналістської нагороди. Проте на цьому він не зупинився та продовжив свою справу. У новому сезоні журналіст почне розслідувати так званий світ Талси.

Через роботу він почне віддалятися від рідної доньки Френсіс. Водночас у його життя повернеться батько Лі – Лі Рейбон-старший, який заробляє на життя шахрайством та аферами. Тому Лі Рейбон не підтримував із ним стосунків, а доньці роками розповідав, що його батько мертвий.

Подробиці виходу нового сезону «Підноготної»

фото: FX

Прем’єра другого сезону відбудеться 14 жовтня на каналі FX і платформі Hulu. Після виходу першого епізоду нові серії виходитимуть щосереди. Очікується вісім серій у новому сезоні.

Творцем серіалу, режисером, сценаристом та виконавчим продюсером став Стерлін Гарджо, відомий роботою над фільмом «Пси резервації».

Головні актори

Головні актори серіалу «Підноготна» фото: Іnstagram.com/ethanhawke

Ітан Гоук

фото: FX

Американський актор Ітан Гоук грає роль власника букіністичної крамниці та журналіста Лі Рейбона. Гоук відомий ролями у фільмах «Перед світанком», «Тренувальний день» і «Чорний телефон».

фото: FX

Томмі Лі Джонс

фото: FX

Томмі Лі Джонс виконує роль батька головного героя, шахрая Лі Рейбона-старшого. Актор є лауреатом премії «Оскар», яку він отримав за фільм «Втікач», відомий також за стрічками «Старим тут не місце» та «Люди в чорному» а іншими культовими фільмами й серіалами.

Ітан Гоук та Томмі Лі Джонс фото: Іnstagram.com/ethanhawke

Бетті Ґілпін

фото: FX

Американська актриса Бетті Ґілпін також долучилася до акторського складу. Вона відома роллю Деббі Іґан у комедійному серіалі «Блиск», за яку отримала номінації на премії «Еммі». Серед її інших популярних робіт – серіали «Медсестра Джекі» та «Американські боги».

Нагадаємо, у вересні стартував другий сезон комедії «Газета» про знамениту редакцію. На журналістів чекають нові розслідування, особисті проблеми та виклики. Другий сезон «Газети» розкриє нову долю та випробування редакції газети Toledo Truth Teller зі штату Огайо. Головний редактор Нед Семпсон опиниться в пошуках нової теми для редакції та натрапить на закритий місцевий приватний клуб. Розслідування журналістів поставить під загрозу редакцію та її майбутнє.