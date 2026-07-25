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Французький гандбольний клуб відсторонив віцекапітана через звинувачення у зґвалтуванні

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Французький гандбольний клуб відсторонив віцекапітана через звинувачення у зґвалтуванні
Потенційною жертвою гандболіста називають його цивільну дружину
фото: L'Equipe

Теофіл Коссе опинився у центрі неприємного скандалу

Французький клуб «Сессон-Ренн Метрополь», який виступає в елітному дивізіоні Daikin Starligue, оголосив про відсторонення від команди віцекапітана Теофіла Коссе. Причиною стали кримінальні обвинувачення у зґвалтуванні, замаху на зґвалтування та домашньому насильстві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на L'Equipe. 

Жахливі подробиці справи

За інформацією французьких правоохоронців, розслідування розпочалося після того, як наприкінці червня дві знайомі співмешканки гандболіста звернулися до поліції. Вони передали слідчим фотографії, які, за їхніми словами, свідчили про насильство, та повідомили, що після вечірки в Нанті жінка зазнала фізичного й сексуального примусу.

Під час допиту цивільна дружина спортсмена, з якою він виховує двох дітей, заявила про випадки домашнього насильства, що, за її словами, тривали з 2023 року. Водночас вона не підтвердила факт завершеного зґвалтування та відмовилася подавати офіційну заяву до поліції. 4 липня прокуратура санкціонувала арешт 33-річного гандболіста. Коссе провів під вартою 13 днів, після чого апеляційний суд ухвалив рішення звільнити його під судовий нагляд до подальшого розгляду справи. Сам же спортсмен під час допитів категорично заперечив усі звинувачення у зґвалтуванні та застосуванні фізичного насильства.

Дії з боку клубу

Після того як справа набула широкого розголосу, керівництво «Сессон-Ренна» вирішило тимчасово відсторонити гравця від команди напередодні початку підготовки до нового сезону. «Після вислуховування всіх сторін керівництво вважає, що наразі відсутні умови для забезпечення спокійної робочої атмосфери та стабільного розвитку організації. Водночас клуб залишається прихильним до принципу презумпції невинуватості в інтересах усіх сторін», – йдеться в офіційній заяві клубу.

Теофіл Коссе є одним із найдосвідченіших французьких гандболістів свого покоління. За 17 сезонів в елітному дивізіоні він провів 325 матчів і закинув 512 м'ячів. У різні роки виступав за «Дюнкерк», «Монпельє» та «Іврі», а серед його головних досягнень можна виділити чемпіонство Франції у складі «Дюнкерка» та перемога в Лізі чемпіонів EHF із «Монпельє» у 2018 році.

Нагадаємо, що посадовця Олімпійського комітету Хорватії затримали у справі про корупцію

Теги: розслідування зґвалтування гандбол спорт

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