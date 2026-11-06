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Фонд держмайна виявив на заводі «Індар» нові фінансові схеми і 30 «мертвих душ»

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Фонд держмайна виявив на заводі «Індар» нові фінансові схеми і 30 «мертвих душ»
Виробничий корпус фармацевтичного заводу «Індар» у Києві
фото: glavcom.ua

Дмитро Наталуха закликав правоохоронців не допустити виїзду колишньої директорки підприємства за кордон

Голова Фонду державного майна Дмитро Наталуха заявив, що після відновлення державного контролю над фармацевтичним заводом «Індар» нове керівництво виявило 30 працівників, яких ніхто з колективу не знає, а також додаткові факти перерахування коштів приватним компаніям. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відеозвернення Дмитра Наталухи у Facebook.

За словами голови Фонду держмайна, минуло сім днів відтоді, як держава відновила контроль над підприємством. За цей час нова управлінська команда почала перевіряти документацію, кадровий склад та фінансову діяльність заводу.

Одним із перших відкриттів стали обставини роботи колишньої директорки Любові Вишневської. Як розповів Наталуха, її контракт, укладений у 2012 році, передбачав роботу на підприємстві протягом трьох років. Однак фактично вона керувала заводом близько 14 років.

«Замість цього три роки перетворилися на 14 років. Як це сталося, оцінку дасть історія і юристи», – зазначив голова Фонду.

Наталуха стверджує, що протягом цього періоду керівниця фактично одноосібно визначала правила роботи підприємства: вирішувала, кому платити за контрактами, затверджувала або не затверджувала штатний розклад, подавала або не подавала фінансові плани та звітність.

Крім того, за результатами перших перевірок на заводі виявили 30 так званих «мертвих душ». За словами очільника Фонду, йдеться про людей, яких співробітники підприємства не знають і не можуть пояснити, хто вони та яку роботу виконують.

Нові подробиці щодо 70 млн грн

Окремо Наталуха розповів про фінансові операції з приватною компанією, які раніше вже стали предметом уваги Фонду держмайна.

За його словами, у 2017–2022 роках щодо цієї фірми проводили розслідування та відкривали кримінальні провадження. Попри це, у 2023–2024 роках завод перерахував їй 70 млн грн. Кошти надавали у формі безвідсоткової поворотної фінансової допомоги.

Голова Фонду зазначив, що нині компанія стрімко наближається до банкрутства. Він звернув увагу на те, що фінансові операції з нею відбувалися вже після попередніх розслідувань.

За словами Наталухи, перевірка виявила також два інші випадки перерахування грошей за аналогічною схемою.

«Ми знайшли ще дві компанії, на які у 2025-му і 2026 роках вивели 20 млн грн за тією самою схемою. Безвідсоткова поворотна фінансова допомога від заводу "Індар" приватній компанії», – повідомив він.

Одна з цих компаній, за словами співробітників підприємства, є мережею аптек, яка нібито перебуває під контролем Любові Вишневської. Цю інформацію ще мають перевірити.

Наталуха звернувся до правоохоронців

Голова Фонду держмайна вважає, що виявлені обставини потребують належної правової оцінки. Він заявив про готовність передати правоохоронним органам усі матеріали перевірок, документи та фінансові дані, на підставі яких Фонд сформував свої висновки.

Окремо Наталуха звернувся до правоохоронців із закликом вжити заходів, щоб колишня директорка «Індару» не виїхала за межі України.

«Я хотів би звернутися до правоохоронних органів із закликом не дати втекти пані Вишневській за кордон. Вжити всіх можливих заходів для того, щоб вона залишилася на території України», – заявив голова Фонду.

Наталуха наголосив, що Фонд готовий надати слідству всі матеріали, які має у своєму розпорядженні. Водночас він не повідомив про вручення Вишневській підозри чи відкриття кримінальних проваджень безпосередньо за новими виявленими епізодами.

Остаточну правову оцінку обставинам мають надати правоохоронні органи.

Нагадаємо, 29 жовтня Фонд держмайна повідомив про відновлення контролю над заводом «Індар» та зміну його керівництва. Новим директором підприємства став Ігор Матюнін, який замінив Любов Вишневську. Під час передачі управління представники Фонду виявили зникнення 27 жорстких дисків із серверів. Згодом носії знайшли в коробці у багажнику службового автомобіля. На підприємстві також працювала слідчо-оперативна група Національної поліції.

У попередньому повідомленні про фінансові операції Фонд держмайна заявляв про заборгованість одного приватного контрагента перед «Індаром» на суму понад 72 млн грн. Майже 69 млн грн із цієї суми становила неповернута безвідсоткова фінансова допомога. За даними Фонду, також були виявлені документи щодо підготовки компанії до банкрутства та родинні зв'язки між її керівництвом і представниками попереднього менеджменту заводу. 

«Індар» – єдиний в Україні виробник інсуліну повного циклу. Державі належить 70,7% акцій підприємства. Попри контрольний пакет, протягом багатьох років держава фактично була усунута від управління заводом через юридичні та судові рішення. 

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Теги: завод документи розслідування Дмитро Наталуха Індар Фонд державного майна

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