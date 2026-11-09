Помер відомий актор та заступник директора Київського театру ляльок

Ігор Тєтруєв помер у віці 70 років

Пішов з життя заступник директора-художнього керівника Київського академічного театру ляльок «Замок на горі», актор театру та кіно Ігор Тєтруєв. Звістку про смерть артиста повідомили у театрі, передає «Главком».

Ігор Тєтруєв пішов з життя після тривалої боротьби зі складною хворобою. Актор мав онкологію. «Із глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні пішов із життя наш дорогий колега, чудова людина та справжній друг. Ігор Олександрович Тєтруєв. Ігор Олександрович був невіддільною частиною нашої театральної родини. Людиною, яку ми щиро цінували й поважали, на яку завжди можна було покластися», – повідомили у театрі.

Колеги згадали Ігоря Тєтруєва, як професіонала, добру та віддану людину. «Важко знайти слова, щоб передати біль цієї втрати. Сьогодні наш Замок втратив не просто колегу, а близьку людину, яка була частиною його життя та історії. Висловлюємо найщиріші співчуття дружині, рідним, близьким та всім, хто знав і любив Ігоря Олександровича. Світла пам’ять. Назавжди в наших серцях», – йдеться у дописі.

фото: Київський академічний театр ляльок /Facebook

Місце прощання за Ігоря Тєтруєва театр повідомить згодом. Як відомо, актор мав онкологічне захворювання, колеги підтримували артиста та допомагали його родині збирати кошти на лікування. Актор пішов з життя на 71 році життя.

Зазначимо, у жовтні після тривалої та важкої хвороби на 87-му році життя помер народний артист України, актор і театральний режисер Федір Стригун. Значну частину свого життя митець присвятив Львівському національному театру імені Марії Заньковецької, де працював понад пів століття. Із 1987-го до 2019 року він обіймав посади художнього керівника та головного режисера цього театру.