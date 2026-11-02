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Сутички під Києвом: хто поширив інформацію про незаконне утримання військових

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Сутички під Києвом: хто поширив інформацію про незаконне утримання військових
Валентина Молода, яка представилася власницею приватної клініки «Мед-престиж»
скриншот із відео

Журналісти з'ясували, що компанія, від імені якої діяла заявниця, припинила медичну діяльність ще у 2023 році, а автомобіль швидкої допомоги продали у 2024-му

Інформацію про нібито незаконне утримання поранених військовослужбовців у будинку в Петропавлівській Борщагівці Київської області поширила 49-річна Валентина Молода, яка представилася власницею приватної компанії «Мед-престиж». Журналісти з'ясували, що ця фірма не працює як медичний заклад із 2023 року, а автомобіль швидкої допомоги, який прибув на місце події, його власник продав ще у 2024 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на розслідування «Слідства.Інфо».

Хто викликав поліцію до будинку

Начальник управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Київській області Борис Бреус розповів журналістам «Слідства.Інфо», що саме жінка, яка представилася лікаркою та власницею «Мед-престиж», викликала правоохоронців до будинку.

За словами посадовця, заявниця почала поширювати інформацію про нібито незаконне позбавлення волі людей, які перебувають усередині та потребують термінової медичної допомоги. Після цього до будинку почали прибувати місцеві жителі й представники правоохоронних органів.

Раніше жінка заявляла, що в будівлі понад 37 днів утримують чоловіка, який переніс операцію. Загалом, за її словами, там перебували четверо поранених. Вона стверджувала, що швидку допомогу викликали родичі людей, які нібито не могли залишити приміщення.

Що журналісти з'ясували про «Мед-престиж»

«Слідство.Інфо» перевірило інформацію про компанію, від імені якої діяла заявниця.

За даними аналітичної системи YouControl, товариство з обмеженою відповідальністю «Мед-престиж» зареєстрували у лютому 2012 року в Миколаєві. Його власником є Михайло Фурман – громадянин Ізраїлю, який раніше мав російське громадянство.

Журналісти поспілкувалися з Фурманом. Він повідомив, що клініка припинила діяльність ще у 2023 році, хоча саме товариство офіційно не ліквідоване.

За словами чоловіка, компанія мала п'ять автомобілів швидкої допомоги. Один передали миколаївським військовим, а решту чотири продали. Автомобіль, який згодом з'явився біля будинку в Петропавлівській Борщагівці, був останнім у цьому переліку – його продали у 2024 році.

Машина, яка приїхала на виклик у Петропавлівську Борщагівку
Машина, яка приїхала на виклик у Петропавлівську Борщагівку
фото: «Слідство.Інфо»

Фурман також наголосив, що під час продажу автомобілів покупці мали прибрати логотипи «Мед-престиж» і не використовувати торговельну марку компанії.

«Вони не мають права їздити з моєю торговою маркою. І представлятися власницею вона теж не має права», – розповів колишній власник автомобіля журналістам.

Хто така Валентина Молода

«Слідство.Інфо» встановило, що жінка, яка представилася власницею «Мед-престиж», – 49-річна Валентина Молода.

Згідно з інформацією на її сторінці в Instagram, вона працює у клініці пластичної та естетичної хірургії «Молода-я».

За даними YouControl, Валентина Молода також є засновницею та керівницею кількох організацій і підприємств, пов'язаних з естетичною медициною, зокрема громадської організації «Міжнародна асоціація лікарів-ін'єкціоністів в галузі естетичної медицини» та медичного центру «Прайм».

Журналісти також звернули увагу на судову історію жінки. Зокрема, у 2020 році щодо неї зареєстрували кримінальне провадження за фактом умисного легкого тілесного ушкодження. У червні 2026 року її звільнили від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.

Сутички під Києвом: хто поширив інформацію про незаконне утримання військових фото 1
фото: «Слідство.Інфо»

Нагадаємо, інцидент у Петропавлівській Борщагівці спричинив масштабні сутички біля будинку, де перебували військовослужбовці Національної гвардії України. На місці працювали поліція, командування Нацгвардії, Державне бюро розслідувань та Офіс військового омбудсмана.

Командувач Національної гвардії Олександр Півненко пояснив, що будівля використовувалася як пункт тимчасової дислокації підрозділу. Туди доправляли мобілізованих після територіальних центрів комплектування для оформлення документів і перевірок перед відправленням до навчальних центрів.

За словами Півненка, у приміщенні перебували 18 військовослужбовців. Чотирьох чоловіків, які самовільно залишили військову частину, знайшли та доправили до цього пункту. Нині вони перебувають у медичному центрі Нацгвардії.

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Теги: Нацгвардія слідство автомобіль розслідування поліція

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