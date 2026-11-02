На Тернопільщині 19-річний хлопець постане перед судом за викрадення дитини

За інкримінованою статтею 19-річному обвинуваченому загрожує до п'яти років обмеження або позбавлення волі

Місцеві жителі врятували школярку, коли на неї напав незнайомець

Слідчі завершили розслідування справи про незаконне позбавлення волі 10-річної школярки на Тернопільщині. Обвинувальний акт щодо 19-річного місцевого жителя вже скерували до суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Тернопільської області.

Інцидент стався 23 вересня у Чортківському районі. За інформацією правоохоронців, невідомий чоловік напав на школярку, коли вона поверталася додому після занять. Дитині допомогли місцеві жителі – завдяки їхньому втручанню дівчинку вдалося врятувати.

Про пережите мати школярки розповіла у Facebook. У дописі жінка зазначила, що 23 вересня донька зателефонувала їй після виходу зі школи в селі Звиняч і повідомила, що йде додому. Однак до місця призначення дитина не дісталася.

За словами матері, чоловік ішов за дівчинкою та знімав її на телефон. Згодом він наздогнав школярку, затулив їй рот рукою та силоміць потягнув у зарості, до рову.

Дитина встигла крикнути. На звук вийшли місцеві жителі. Спочатку люди помітили рюкзак школярки, а потім почали шукати її поблизу. Сусіди знайшли дівчинку в рові та втрутилися, зупинивши нападника.

«Я безмежно вдячна кожному, хто врятував мою дитину!» – написала мати.

Після інциденту жінка звернулася до Чортківського районного управління поліції. Правоохоронці встановили особу чоловіка та затримали його.

19-річному жителю району повідомили про підозру за частиною другою статті 146 Кримінального кодексу України – незаконне позбавлення волі малолітньої особи.

Який запобіжний захід обрав суд

Спочатку суд задовольнив клопотання слідчих і 25 вересня відправив підозрюваного під варту. Однак 19 жовтня апеляційний суд переглянув рішення за скаргою сторони захисту та змінив запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. На чоловіка також одягнули електронний засіб контролю.

Під час розслідування слідчі провели необхідні процесуальні дії, допитали свідків та очевидців, з'ясували обставини нападу й зібрали докази.

Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали справи передано до суду. За інкримінованою статтею 19-річному обвинуваченому загрожує до п'яти років обмеження або позбавлення волі. Остаточне рішення щодо його винуватості ухвалюватиме суд.



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