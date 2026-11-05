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Полеглому актору-воїну Максиму Неліпі встановлено пам’ятник (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Максим Неліпа загинув під час виконання бойового завдання
фото: скриншот Слава Дьомін /YouTube

Максим Неліпа похований на Байковому кладовищі

Українському актору, гумористу та полеглому військовому Максиму Неліпі встановили пам’ятник. Про це повідомив інтерв’юєр Слава Дьомін на своєму YouTube-каналі, розповідає «Главком».

Так, на могилі Максима Неліпи нині встановлено пам’ятник. Він виконаний із двох частин, одна з яких зроблена з темного граніту зі світлиною актора у військовій формі на тлі українського прапора. На іншій частині пам’ятника викарбувані рядки із текстом та зображена емблема ЗСУ.

Полеглому актору-воїну Максиму Неліпі встановлено пам’ятник
Полеглому актору-воїну Максиму Неліпі встановлено пам’ятник
фото: скриншот Слава Дьомін /YouTube

На могилі Максима Неліпи також можна побачити прапор України та його бригади. На самому пам’ятнику укладені свіжі квіти, а позаду – синьо-жовті вінки. Актор похований на Байковому кладовищі.

Актор «Дизель шоу» Максим Неліпа став на захист країни з перших днів повномасштабного вторгненн. Спочку долучився до Сил оборони України, служив у ТрО, потім 14-му окремому полку безпілотних авіаційних комплексів, у званні старшого лейтенанта керував ротою.

Максим Неліпа загинув 12 травня 2025 року під час виконання бойового завдання. 23 травня 2025 року у столичному Центрі культури і мистецтв КПІ ім. Ігоря Сікорського відбулося прощання з колишнім актором «Дизель шоу», шоуменом та ведучим Максимом Неліпою, який загинув у бою з російськими окупантами 12 травня 2025 року. Провести воїна в останню путь прийшли десятки людей.

Нагадаємо, у березні 2026 року на могилі Максима Неліпи ще не було пам’ятника. Тоді брат актора Андрій Неліпа заявив, що родина не може встановити пам’ятник за кошт міста, тож рідні актора оголосили про збір. Причина полягала в тому, що Максим Неліпа похований на Байковому кладовищі біля своїх родичів, а не в «Спеціалізованому секторі почесних поховань», де спочивають українські захисники. Андрій Неліпа зауважив, що саме на Байковому кладовищі програма, за якою можна встановити пам’ятник за кошти влади, не працює.

Зокрема, це стало приводом обговорень у мережі. Тож ексдружина військового Тамара Неліпа заявила, що діти покійного Максима Неліпи не отримали жодних коштів зі зборів, які проводить його брат Андрій Неліпа. Тамара Неліпа зауважила, що звіти про збори, які проводить брат її покійного чоловіка, не були оприлюднені, зокрема вона не знає, куди їх витрачали. На думку колишньої дружини Максима Неліпи, він не хотів би, щоб подібні збори проводилися. Також жінка зізналася, що їй та її дітям неприємно через ці збори.

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Теги: ЗСУ військові актор пам'ятник кладовище

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