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Дівоча збірна України з футболу з поразки розпочала відбір на Євро-2027

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Дівоча збірна України з футболу з поразки розпочала відбір на Євро-2027
У групі А6 суперницями України є збірні Фінляндії, Румунії та Шотландії

Фінляндія розгромила Україну

У стартовому матчі першого раунду відбору Євро-2027 (WU-17) дівоча збірна України з футболу поступилася Фінляндії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Відбір Євро-2027 (WU-17)

Фінляндія – Україна 4:0 (3:0)

  • Голи: Коссіла (36, 44), Артті (40), Пальму (49).

Відбір Євро-2027 (WU-17)

Перший раунд – перший із двох відбірних раундів, за підсумками яких сформується список учасниць фінального турніру 2027 року у Фінляндії. Поділ на ліги було визначено за результатами другого раунду кваліфікації сезону-2025/2026. 

У групі А6 суперницями України є збірні Фінляндії, Румунії та Шотландії.

У Лізі А, матчі якої пройдуть із 7 жовтня по 4 грудня, 28 команд змагаються у семи групах по чотири учасники у форматі мінітурнірів. Фінляндія також бере участь, хоча її місце у фінальній стадії гарантоване на правах господарки. Сім команд, які посядуть четверті місця, вилетять до Ліги B на другий раунд, що відбудеться навесні.

У Лізі B, яка завершиться 11 листопада, 22 команди розбиті на чотири групи по чотири учасники та дві групи по три учасники. Шість переможців груп та найкраща команда серед тих, що посіли другі місця, піднімуться до Ліги А на другий раунд.

У другому раунді Ліги А визначаться сім збірних, які приєднаються до господарки Фінляндії у фінальному турнірі (пройде з 9-го по 22 травня 2027 року). Цей турнір також слугуватиме кваліфікацією УЄФА на чемпіонат світу серед дівчат (U-17) 2027 року в Марокко.

Нагадаємо, 7 жовтня відбувся товариський матч між збірними Аргентини та Беніну

Команди зустрілись у столиці Аргентини Буенос-Айрес на «Естадіо Монументаль».

Цей матч став прощальним у складі збірної для Ліонеля Мессі. За свою кар'єру на рівні національних команд він зіграв 208 матчів, забив 126 голів та віддав 69 асистів. Аргентині Мессі приніс перемогу на Чемпіонаті світу 2022 та дві перемоги на Копа Америка (2021, 2024).

У матчі з Беніном легендарний аргентинець прийняв участь у всіх забитих м'ячах своєї команди: відзначився одним голом з пенальті та двома асистами.

Теги: футбол жіночий футбол

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