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«Шахтар» розбив ЛНЗ у поєдинку Прем'єр-ліги

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«Шахтар» розбив ЛНЗ у поєдинку Прем'єр-ліги
Підопічні Арди Турана йдуть на перерву з 18 очками в чемпіонаті України
фото: ФК «Шахтар»

Усі голи гірники забили у другому таймі

20 вересня відбувся матч сьомого туру чемпіонату Уккраїни між «Шахтарем» та ЛНЗ. Про це повідомляє «Главком».

Команди зустрілись у Львові на стадіоні «Арена Львів».

Перший тайм видався геть не яскравим на моменти, окрім як вилучення захисника гостей Муравського.

Друга 45-хвилинка подарувала глядачам три голи у виконанні бразильських гравців «Шахтаря»: відзначились Педріньо, Невертон та Ізакі.

«Шахтар» з 18 очками йде на другому місці таблиці. ЛНЗ з вісьмома пунктами посідає сьому позицію.

Standings provided by Sofascore

Українська Прем'єр ліга. Сьомий тур

«Шахтар» – ЛНЗ – 3:0

Голи: Педріньо, 62, Невертон, 70 (пенальті), Ізакі, 83

Нагадаємо, що «Карпати» втратили очки в матчі чемпіонату України з «Вересом» (1:1).

Раніше «Колос» з рахунком 3:2 переграв «Кудрівку» у реультативному матчі Прем'єр-ліги.

Теги: ФК «Шахтар» ФК ЛНЗ УПЛ НОВИНИ ФУТБОЛУ

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