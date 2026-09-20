«Шахтар» розбив ЛНЗ у поєдинку Прем'єр-ліги

Підопічні Арди Турана йдуть на перерву з 18 очками в чемпіонаті України

Усі голи гірники забили у другому таймі

20 вересня відбувся матч сьомого туру чемпіонату Уккраїни між «Шахтарем» та ЛНЗ. Про це повідомляє «Главком».

Команди зустрілись у Львові на стадіоні «Арена Львів».

Перший тайм видався геть не яскравим на моменти, окрім як вилучення захисника гостей Муравського.

Друга 45-хвилинка подарувала глядачам три голи у виконанні бразильських гравців «Шахтаря»: відзначились Педріньо, Невертон та Ізакі.

«Шахтар» з 18 очками йде на другому місці таблиці. ЛНЗ з вісьмома пунктами посідає сьому позицію.

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Українська Прем'єр ліга. Сьомий тур

«Шахтар» – ЛНЗ – 3:0

Голи: Педріньо, 62, Невертон, 70 (пенальті), Ізакі, 83

Нагадаємо, що «Карпати» втратили очки в матчі чемпіонату України з «Вересом» (1:1).

Раніше «Колос» з рахунком 3:2 переграв «Кудрівку» у реультативному матчі Прем'єр-ліги.