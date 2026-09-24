«Ми слідкували за багатьма гравцями». Пресконференція Мальдери перед матчем з Угорщиною

Поєдинок відбудеться 25 вересня о 21:45 за Києвом

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера дав прессконференцію перед матчем першого туру группового етапу Ліги націй, якому його підопічні зустрінуться з Угорщиною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу УАФ.

Поєдинок відубдеться 25 вересня у Будапешті. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Про завдання збірної України

Немає тільки однієї цілі для нашої команди. Звісно, спортивний результат дуже важливий для нас. Ми знаємо, що Ліга націй може надати нам перевагу під час групового етапу кваліфікацій – це для нас також важливий елемент. Звісно, що це не може бути єдиною ціллю. Адже результати залежать від тисячі факторів. Наша основна ціль це є сформувати потужну групу гравців. Створити таку техніку, тактичну ідентичність також. Бо якщо вдається сформувати фундамент, то на цьому фундаменті легше будувати збірну.

Про збірну Угорщини

Угорщина – це є дуже сильна команда. Якщо я не помиляюсь, вже більше 80 ігор провели під керівництвом головного тренера. Ми вивчали команду, ми знаємо їхні сильні сторони. Звісно, завтра стадіон буде сильно гнати їх вперед, буде підтримувати. Але ми надіємося, що ми також зможемо добре зіграти і прийняти відповідні міри.

Про тиск після Сергія Реброва

Крім того, що я дуже поважаю пана Реброва, ми з ним спілкувалися доволі нещодавно. Ми поважаємо одне одного з точки зору професійності. І мушу чесно сказати, що він багато чим мені допомог на цьому початковому шляху. Стосовно тиску, про який ви говорите, – це частина спорту, частина футболу. Я хочу зараз прожити ці 4 матчі на максимум. Для мене це ж велика гордість – бути тут і представляти національну команду України. Я хочу проживати кожну мить, кожен момент, не думаючи про цей тиск. І думаючи завжди про ту удачу, через яку я тут.

Про Матвія Пономаренка

У нього горло заболіло цієї ночі. Нічого серйозного, сподіваємось. Він завтра мав би бути в готовності. Ми маємо деякі сумніви щодо Романа Яремчука, який відчуває біль у коліні – треба слідкувати за ним, і в найближчі години будемо вирішувати.

Про поверенення Мудрика

Зрозуміло, що завжди шкода травмованих гравців, яких немає з нами. Кожен з гравців має свої характеристики, свої якості. Мудрик – це класний вінгер, ми знаємо всі його характеристики – він грає добре в ширині. Я хочу говорити про тих, кого маю в складі. Радий мати тих, хто зараз зі мною. І потім у майбутньому, коли Михайло зможе повернутися – він буде важливим ресурсом для збірної.

Про травми нападників

Я не знаю точно, хто завтра в Угорщині не гратиме. Ми можемо думати про те, що знаємо. Ми також втратили Довбика, Степанова, Ярмолюка, Маліновського, Мудрика. Всі ці прізвища – це потенційні гравці збірної. Я радий мати тих, хто зі мною зараз, а також молодих гравців. Я хотів би, щоб ця легкість молодих футболістів була ресурсом, а не переживанням. Я слухав слова Марко Россі, і зі стратегічної точки зору він вважає нас фаворитами. Я думаю, на полі буде баланс, і це нормально для Ліги націй. Ми, звісно, граємо на виїзді, і маємо 20 з 30 гравців, які виступають в УПЛ. І той, хто живе в Україні, знає: всі ці подорожі, навіть аби доїхати в Будапешт, і так само, коли треба добратися до матчів в Україні – це цілі пригоди, історія. І я це називаю стійкістю, вони стійкі гравці. І це все дуже непросто: коли говоримо, хто фаворит, хто ні, то треба врахувати багато аспектів – не тільки технічні чи тактичні, але й багато інших.

Про Варфоломеєва

Ми слідкували за багатьма гравцями. Іван був одним із можливих гравців, який грає в центрі. Він грає в чемпіонаті, де багато самопожертви. Він постійно грає, має багато практики. І в нас є півзахисники, які здатні більше віддавати передачі. І мені також потрібно було мати в складі півзахисника, добре фізично розвиненого, який зможе грати для інших цілей.

Про Калюжного

Я дивлюся багато матчів українського чемпіонату. Це гравець, який має певні специфічні характеристики. Особисто я волію мати у своїй обоймі півзахисників трошки з іншими характеристиками. Це більш технічна історія. Іван Калюжний зараз гарно грає. Ми слідкуємо за багатьма гравцями, і як я завжди говорив, що двері національної збірної відкриті. Ми не ставимо лімітів нікому.

Про ротацію

Я думаю, що буде необхідна ця заміна. Я вважаю, що відновлення – як фізичне, так і ментальне – буде дуже важливим, тому через це я хочу дати зіграти усім гравцям. Але це все, що я говорю і на загал, і всередині команди: нам потрібно тримати хороший баланс у всіх чотирьох матчах. Нам треба думати від матчу до матчу – кожна гра окремо. Без надлишку задоволення, без сильних святкувань, але теж не впадати в депресію. Тому нам потрібно, щоб ми думали матчем за матчем. Звісно, я постараюся дати можливість зіграти... Не знаю, чи всім, але точно багатьом гравцям.

Раніше була опублікована заявка збірної України на матчі Ліги націй.

Календар матчів збірної України в Лізі націй 2026/27