Сенсаційний герой Чемпіонату світу 2026 побідкався через шалений приріст популярності

Досвідченому воротарю важко впоратися з увагою публіки

Голкіпер збірної Кабо-Верде Возінья поскаржився на зростання популярності після яскравого Чемпіонату світу (ЧС). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Observer.

Ветеран підкорив шанувальників футболу впевненим виступом на Мундіалі-2026. Його стараннями Кабо-Верде сенсаційно пробилося у плейоф турніру. Там острів'яни лише в овертаймі програли збірній Аргентини (2:3).

«Я втратив спокій та гармонію. Особистого життя більше немає. Тепер, коли я з'являюся на вулиці або йду в ресторан, завжди знайдеться той, хто проситиме фото чи автограф. А ще гірше, коли хтось просто приховано починає знімати мене на відео», – розповів Возінья.

За словами кіпера, він обрав би життя до ЧС-2026, якби мав можливість обирати. Виступ Возіньї на турнірі також дозволив йому знайти новий клуб. Він опинився в чилійському «Коло-Коло».

Возінья у новому сезоні зіграв три поєдинки в усіх турнірах, у яких пропустив один м'яч. Зберіг ворота на замку він у двох поєдинках. Під час міжнародної паузи 40-річний голкіпер знову поїхав у табір збірної Кабо-Верде.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.