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Новачок «Шахтаря» голом доклався до розгромної перемоги молодіжної збірної Бразилії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Новачок «Шахтаря» голом доклався до розгромної перемоги молодіжної збірної Бразилії
Бруніньйо щойно відкрив рахунок у протистоянні
фото: CBF

Четверо «гірників» з'явилися на полі в складі команди

Півзахисник донецького «Шахтаря» Бруніньйо оформив забитий м'яч у спарингу збірної Бразилії U-20 з молодіжною збірною Данії (4:1). Про це повідомляє «Главком».

Літній новачок чемпіона України відкрив рахунок у протистоянні. Цей епізод трапився у середині першого тайму. Згодом його заспів підтримали півзахисник Лукіньяш, нападник Ейттор Вінісіус і хавбек Юрі Лелес.

Разом із Бруніньйо участь в контрольному поєдинку взяли ще троє «гірників». Компанію автору забитого м'яча склали атакувальні хавбеки Ізакі Сілва та Габріель Карвалью, а також нападник Лука Мейрелліш.

Бруніньйо в нинішньому сезоні провів один матч за «Шахтар» у Кубку України. Результативними діями він не відзначився. Влітку «гірники» віддали за новачка 11 млн євро бразильському «Атлетіко Паранаенсе».

До слова, раніше «Шахтар» розпочав виступи в Лізі чемпіонів позитивним результатом із ПСВ. Гірники повели в рахунку зусиллями вінгера Мендози. Натомість нідерландський гранд відігрався стараннями оборонця Деста.

Нагадаємо, нещодавно «Шахтар» продовжив контракт із оборонцем збірної України. Бондар уклав угоду до літа 2031 року. Центрбек – вихованець «гірників».

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Теги: ФК «Шахтар» НОВИНИ ФУТБОЛУ УПЛ

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