Молодий футболіст приєднався до команди Томаса Тухеля

Універсал англійського «Манчестер Сіті» Ріко Льюїс поповнив лави збірної Англії перед черговим поєдинком Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Футбольної асоціації Англії.

Досі оборонець перебував у лавах молодіжної збірної Англії. Там він провів два поєдинки кваліфікації до Євро-2027. Льюїс відіграв по 90 хвилин проти Казахстану U-21 та Словаччини U-21.

Вихованець «містян» готуватиметься до матчу проти збірної Чехії. Поєдинок запланований на 6 жовтня. «Три леви» на початку тижня перемогли підопічних Сантьяго Денії у Празі (2:0) завдяки голам нападників Гордона та Кейна.

Льюїс у нинішньому сезоні провів три поєдинки за «Манчестер Сіті» в усіх турнірах. У збірній Англії за його плечима п'ять матчів. Дебютував у національній команді оборонець ще в 2023 році.

До слова, форвард збірної Косова Ведат Мурікі показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента. Після гола він підтримав політика Хашима Тачі. На футболці був логотип Армії визволення Косова, польовим командиром якої той був.

Нагадаємо, нападник збірної Ізраїлю Саїд Абу-Фархі дивно відсвяткував гол і отримав вилучення. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.