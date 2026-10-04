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Збірна Англії екстрено викликала оборонця «Манчестер Сіті» на матч Ліги націй

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Збірна Англії екстрено викликала оборонця «Манчестер Сіті» на матч Ліги націй
Ріко Льюїс згодиться і в атакувальних діях
фото: EPA

Молодий футболіст приєднався до команди Томаса Тухеля

Універсал англійського «Манчестер Сіті» Ріко Льюїс поповнив лави збірної Англії перед черговим поєдинком Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Футбольної асоціації Англії.

Досі оборонець перебував у лавах молодіжної збірної Англії. Там він провів два поєдинки кваліфікації до Євро-2027. Льюїс відіграв по 90 хвилин проти Казахстану U-21 та Словаччини U-21.

Вихованець «містян» готуватиметься до матчу проти збірної Чехії. Поєдинок запланований на 6 жовтня. «Три леви» на початку тижня перемогли підопічних Сантьяго Денії у Празі (2:0) завдяки голам нападників Гордона та Кейна.

Льюїс у нинішньому сезоні провів три поєдинки за «Манчестер Сіті» в усіх турнірах. У збірній Англії за його плечима п'ять матчів. Дебютував у національній команді оборонець ще в 2023 році.

До слова, форвард збірної Косова Ведат Мурікі показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента. Після гола він підтримав політика Хашима Тачі. На футболці був логотип Армії визволення Косова, польовим командиром якої той був.

Нагадаємо, нападник збірної Ізраїлю Саїд Абу-Фархі дивно відсвяткував гол і отримав вилучення. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.

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Теги: ФК Манчестер Сіті Ліга націй АПЛ футбол

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