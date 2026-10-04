Збірна Англії екстрено викликала оборонця «Манчестер Сіті» на матч Ліги націй
Молодий футболіст приєднався до команди Томаса Тухеля
Універсал англійського «Манчестер Сіті» Ріко Льюїс поповнив лави збірної Англії перед черговим поєдинком Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Футбольної асоціації Англії.
Досі оборонець перебував у лавах молодіжної збірної Англії. Там він провів два поєдинки кваліфікації до Євро-2027. Льюїс відіграв по 90 хвилин проти Казахстану U-21 та Словаччини U-21.
Вихованець «містян» готуватиметься до матчу проти збірної Чехії. Поєдинок запланований на 6 жовтня. «Три леви» на початку тижня перемогли підопічних Сантьяго Денії у Празі (2:0) завдяки голам нападників Гордона та Кейна.
Льюїс у нинішньому сезоні провів три поєдинки за «Манчестер Сіті» в усіх турнірах. У збірній Англії за його плечима п'ять матчів. Дебютував у національній команді оборонець ще в 2023 році.
До слова, форвард збірної Косова Ведат Мурікі показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента. Після гола він підтримав політика Хашима Тачі. На футболці був логотип Армії визволення Косова, польовим командиром якої той був.
Нагадаємо, нападник збірної Ізраїлю Саїд Абу-Фархі дивно відсвяткував гол і отримав вилучення. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.
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