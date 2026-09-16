«Верес» здолав «Куликів-Білку» у 1/16 фіналу Кубку України

Команда з Рівного пробилась до наступного раунду Кубку України

Єдиний гол у матчі забив Ігор Харатін

16 вересня відбувся матч матч 1/16 фіналу Кубку України між «Куликів-Білку» та «Вересом». Про це повідомляє «Главком».

Матч приймав стадіон «Куликів». Стартовий свисток пролунав о 15:00 за київським часом.

Команди видали не надто результативний матч: єдиний гол забив хавбек господарів Ігор Харатін.

«Верес» посідає десяте місце турнірної таблиці чемпіонату України маючи в своєму активі п'ять очок, зароблені п'ять турів.

«Куликів-Білка» виступає у Першій лізі. За сім матчів команда набрала 14 очок та йде на третій позиції таблиці.

Кубок України з футболу. 1/16 фіналу

«Куликів-Білка» – «Верес» – 0:1

Голи: Харатін, 45+!

Нагадаємо, «Карпати» вийшли до наступного раунду Кубка Укра]ни, здолавши «Колос» з рахунком 3:2.

До слова, «Харків» з голами Забергджи та Гаджиєва здолав «Прикарпаття-Благо» у матчі Кубку України.