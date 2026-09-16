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Тиждень молодих талантів та яскравих камбеків «Мілана» та «Інтера»: усі результати четвертого туру Серії А

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Тиждень молодих талантів та яскравих камбеків «Мілана» та «Інтера»: усі результати четвертого туру Серії А
Міланські клуби опинилися в центрі уваги четвертого туру Серії А
фото: ФК «Інтер»

Четвертий тур італійського чемпіонату подарував несподіванки і драму

Підійшов до завершення четвертий тур італійської Серії А. Про його результати повідомляє «Главком»

Фантастичний аргентинець Мастантуоно

Для «Фіорентини» матч проти Венеції став дуже успішним, адже команда здобула першу перемогу в сезоні Серії А (4:2). Але більшу увагу до себе прикував головний герой зустрічі, 19-річний аргентинець Франко Мастантуоно, який оформив хет-трик.

По-перше, для нього це був перший подібний результат у європейському футболі. По-друге, Мастантуоно у віці 19 років і 28 днів став наймолодшим аргентинцем в історії, який забивав три м'ячі за один матч у топ-5 європейських чемпіонатів. Він перевершив попереднє досягнення Ліонеля Мессі, який встановив свій рекорд у 2007 році. Крім того, Мастантуоно став наймолодшим автором хет-трику в історії «Фіорентини».

Божевільні камбеки «Мілана» та «Інтера»

«Мілан» у матчі з «Лаціо» провів дуже різні тайми. Римляни двічі забили до перерви: на 10-й хвилині відзначився Маттео Канчелльєрі, а на 39-й Тіджані Нослін подвоїв перевагу господарів. За рахунку 2:0 тренер «Мілана» Массіміліано Аллегрі пішов на потрійну заміну вже у перерві, випустивши Дієгу Морейру, Юнуса Мусу та Крістіана Пуліcіка.

Саме Морейра став головним героєм другої половини. Португалець спочатку скоротив відставання на 65-й хвилині, а вже за дві хвилини вдруге вразив ворота «Лаціо», перетворивши 0:2 на 2:2. Після цього команди мали моменти, щоб вирвати перемогу, проте рахунок більше не змінився. 22-річний Морейра став наймолодшим гравцем «Мілана», який оформив дубль у Серії А після виходу на заміну, відколи ведеться відповідна статистика з сезону 2004/05.

Не менш ефектний камбек влаштував «Інтер» у матчі з «Удінезе». Міланці пропустили двічі вже в першій половині першого тайму, але ще до перерви скоротили відставання, а після цього забили ще чотири м'ячі. У підсумку «Інтер» переміг 5:3 та вдруге поспіль у Серії А виграв матч, у якому поступався 0:2. Після чотирьох турів команда залишається серед лідерів чемпіонату зі стовідсотковим результатом.

Шокуючий провал «Ювентуса»

Не склався минулий ігровий тиждень для «Ювентуса», який зазнав першої поразки в сезоні, поступившись на виїзді «Сассуоло» (2:3). Спершу туринці пропустили на 65-й хвилині, після чого Едон Жегрова на 82-й хвилині відновив рівновагу. Здавалося, «Ювентус» зможе завершити матч із позитивним результатом, проте останні хвилини перетворилися на справжню драму.

На 89-й хвилині Кірон Боуї знову вивів «Сассуоло» вперед. У компенсований час Жегрова вдруге зрівняв рахунок, однак господарі все ж забили вирішальний м'яч в останні миті зустрічі, коли відзначився чорногорський футболіст Василіє Аджич. У підсумку «Ювентус» зазнав першої поразки в чемпіонаті та після чотирьох турів має сім очок.

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Серія А. Четвертий тур

«Венеція» – «Фіорентина» 2:4 (1:2)

  • Голи: Адамс (22), Ено (86) – Мастантуоно (29, 30, 84), Пельєгріно (66)

«Дженоа» – «Фрозіноне» 1:1 (0:1)

  • Голи: Коломбо (автогол, 45+1) – Квернадзе (14)

«Лаціо» – «Мілан» 2:2 (2:0)

  • Голи: Канчелльєрі (10), Нослін (39) – Морейра (65, 67)

«Аталанта» – «Кальярі» 1:2 (1:1)

  • Голи: Скамакка (41) – Менді (19), Мальдіні (61)

«Лечче» – «Монца» 3:2 (3:1)

  • Голи: Кулібалі (3, 21), Тьяго Габріел (10) – Мангас (20), Себальйос (89)

«Наполі» – «Болонья» 1:0 (0:0)

  • Голи: Лоботка (66)

«Сассуоло» – «Ювентус» 3:2 (0:0)

  • Голи: Себастьяно Еспозіто (65), Бауї (89), Аджич (90+4) – Жегрова (82, 90+1)

«Торіно» – «Рома» 0:2 (0:1)

  • Голи: Мален (40), Пізіллі (90+3)

«Комо» – «Парма» 2:1 (1:0)

  • Голи: Рамон (23), Кайкі (83) – Ромеро (90+2)

«Інтер» – «Удінезе» 5:3 (2:2)

  • Голи: Карлос Аугусто (26), Барелла (35), Тюрам (57), Франческо Піо Еспозіто (67), Бонні (79) – Абанква (9), Еккеленкамп (16)

Турнірна таблиця 

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що спадкоємець легенд «Мілана» потрапив у ДТП після переможного гола в чемпіонаті Італії. Ба більше, він провалив тест на алкоголь після аварії у Мілані

Теги: Серія А Венеція НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Мілан ФК Інтер (Мілан) ФК «Фіорентина» ФК Ювентус

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Тиждень молодих талантів та яскравих камбеків «Мілана» та «Інтера»: усі результати четвертого туру Серії А
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