Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Екстренер збірної Бразилії працевлаштувався на батьківщині

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Екстренер збірної Бразилії працевлаштувався на батьківщині
Тіте повернувся до футбольних справ
фото: EFE

Місцевий гранд запросив титулованого фахівця

«Ботафого» з бразильського Ріо-де-Жанейро призначив Тіте керманичем команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

65-річний тренер залишався без роботи з весни. У січні-березні він працював на чолі «Крузейро» з Белу-Орізонті. Тіте з «лисами» виграв титул штату Мінас-Жерайс, але покинув команду після посереднього старту в Серії A.

У 2016-2022 роках новий керманич «переможних» тренував збірну Бразилії. Під його керівництвом «селесао» тріумфувала на Копа Амеріка-2019 та дійшли до фіналу континентального турніру в 2021 році. Натомість на Чемпіонаті світу 2022 національна команда завершила виступи в чвертьфіналі.

За понад 30 років у ролі тренера Тіте з понад десятком бразильських колективів. Також він мав два короткі вояжі до ОАЕ. У колекції трофеїв досвідченого фахівці два титули чемпіона Бразилії, Кубок Лібертадорес, Південноамериканський кубок та дрібніші кубки.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Тіте

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Луїш Каштру став безробітним
Екстренер «Шахтаря» залишився без роботи в Бразилії
15 вересня, 14:54
Бразилія U20 на найближчих зборах проведе три товариських матчі
Чотири гравці «Шахтаря» отримали виклик до збірної Бразилії U20
12 вересня, 14:04
Хакім Зієш поїхав до Латинської Америки
Переможець Ліги чемпіонів із «Челсі» перебрався в чемпіонат Бразилії
10 вересня, 19:46
Марлос отримав громадянство України
«Жив би в Україні, якби не війна». Екскапітан «Шахтаря» знайшов українця серед бразильців донеччан
8 вересня, 20:59
Густаво Прадо наважився переїхати в УПЛ
«Динамо» оголосило про трансфер півзахисника з чемпіонату Бразилії
4 вересня, 21:40
Робінью-молодший перевершив батька з переїздом у Старий світ
Середняк чемпіонату Італії оформив перехід сина ексзірки збірної Бразилії
3 вересня, 13:00
Габріель Карвалью є вихованцем академії бразильського «Інтернасьйонала» (Порту-Алегрі)
«Шахтар» підсилився гравцем молодіжної збірної Бразилії
20 серпня, 16:34
Лусіано Родрігес (у центрі) опинився ні в сих ні в тих
Дівчина новачка бразильського гранда «відправила» футболіста до френдзони на презентації
9 серпня, 21:23
Анхель Торрес загубився в столиці України
«Динамо» відпустило футболіста-примару в чемпіонат Бразилії
9 серпня, 15:58

Новини

Михайленко назвав склад молодіжної збірної України з футболу на найближчі три матчі
Михайленко назвав склад молодіжної збірної України з футболу на найближчі три матчі
Мессі та Каземіро принесли «Інтеру Маямі» черговий трофей
Мессі та Каземіро принесли «Інтеру Маямі» черговий трофей
Екстренер збірної Бразилії працевлаштувався на батьківщині
Екстренер збірної Бразилії працевлаштувався на батьківщині
Блискучий день для українських футболістів у Лізі Європи 2026/2027. Яким був перший день нового сезону Ліги Європи
Блискучий день для українських футболістів у Лізі Європи 2026/2027. Яким був перший день нового сезону Ліги Європи
«Бенфіка» з Трубіним та Судаковим здолала «Мілан» у матчі Ліги Європи
«Бенфіка» з Трубіним та Судаковим здолала «Мілан» у матчі Ліги Європи
Поява Овечкіна у пропагандистському відео: американський конгресмен написав листа комісіонеру НХЛ
Поява Овечкіна у пропагандистському відео: американський конгресмен написав листа комісіонеру НХЛ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 вересня 2026
117K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
78K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
71K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
58K
Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації

Новини

В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
Вчора, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua