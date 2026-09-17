Екстренер збірної Бразилії працевлаштувався на батьківщині

Місцевий гранд запросив титулованого фахівця

«Ботафого» з бразильського Ріо-де-Жанейро призначив Тіте керманичем команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

65-річний тренер залишався без роботи з весни. У січні-березні він працював на чолі «Крузейро» з Белу-Орізонті. Тіте з «лисами» виграв титул штату Мінас-Жерайс, але покинув команду після посереднього старту в Серії A.

У 2016-2022 роках новий керманич «переможних» тренував збірну Бразилії. Під його керівництвом «селесао» тріумфувала на Копа Амеріка-2019 та дійшли до фіналу континентального турніру в 2021 році. Натомість на Чемпіонаті світу 2022 національна команда завершила виступи в чвертьфіналі.

За понад 30 років у ролі тренера Тіте з понад десятком бразильських колективів. Також він мав два короткі вояжі до ОАЕ. У колекції трофеїв досвідченого фахівці два титули чемпіона Бразилії, Кубок Лібертадорес, Південноамериканський кубок та дрібніші кубки.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.