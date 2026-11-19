Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко прокоментував заяви Михайла Мудрика щодо потрапляння допінгу в його організм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tribuna.com.

Відповідь Андрія Шевченка Михайлу Мудрику

«Хочу висловити свою позицію щодо звинувачень Михайла Мудрика. Прозвучали гучні заяви про УАФ, збірну України. Це безпідставний наклеп на наших людей, які чесно та професійно роблять свою роботу.

Натомість після відсторонення Михайла Мудрика його представники неодноразово зверталися до УАФ із пропозицією штучно знайти працівника, який би взяв на себе відповідальність за появу мельдонію в його допінг-пробі. УАФ відмовилася – така пропозиція суперечить принципам нашої роботи. Звинувачення від представників Михайла не знайшли підтвердження чи доказів після багатьох досліджень та перевірок. Розслідування і підсумкова мирова угода з WADA та англійською асоціацією це підтверджують», – заявив Шевченко.

Він також зазначив, що після того як Михайло став гравцем «Челсі», клуб надіслав УАФ лист, де було прохання не давати йому жодних медикаментів під час зборів національної команди. Шевченко наголосив, що персонал збірної дотримався цього прохання.

«Головний тренер Сергій Ребров також погодив Михайлу, щоб на зборах із ним працювали двоє його особистих фахівців. Саме ці люди стежили за його режимом і відновленням та допомагали йому з побутом.

Усі необхідні перевірки у цій справі УАФ виконала. Ми надали представникам Мудрика інформацію, яку вони запитували, і були на зв’язку з тими, хто працював над справою.

Я знаю людей, які працюють у збірній багато років. Я довіряю їм, адже за весь цей час у команді не було жодних інцидентів, які могли б примусити засумніватись у їхньому професіоналізмі. Якщо Михайло має докази на підтвердження своїх слів, нехай їх надасть. Якщо таких доказів немає, я очікую, що він публічно відкличе свої звинувачення й перепросить перед людьми, чию чесність і професійність поставив під сумнів», – заявив Шевченко.

Скандальна заява Михайла Мудрика

Михайло Мудрик розповів, як в його організм міг потрапити допінг.

Він заявив, що мельдоній можна дістати лише у східній Європі.

«Препарат міг потрапити в організм тільки в Україні. В Англії таких препаратів немає», – сказав Мудрик.

Він також зазначив, що у той період, коли допінг потрапив в його організм, в Україну приїжджав виключно в розташування національної збірної.

«У збірній варіантів потрапляння цієї речовини у мій організм можна перелічити на пальцях двох рук, і не вистачить. У збірній України абсолютно відсутня якась система охорони, яка мала б бути на такому рівні у національній збірній.

У збірній нутриціолог раз на два дні приносить кожному гравцеві стаканчик із таблетками, які потрібно випити. Перед матчами цього не роблять. Тому варіантів, як речовина могла потрапити в мій організм, чимало», – сказав футболіст.

Він також наголосив, що проблема полягає в організації процесів у збірній України.

Нагадаємо, нещодавно дискваліфікація Михайла Мудрика завершилася. Футбольна асоціація Англії врегулювала антидопінгову справу за участі українця.

У 2024 році вінгер здав позитивний тест на допінг. У його організмі виявили мельдоній. Мудрик разом із юридичною командою намагався довести, що не вживав заборонені речовини.

Та все ж отримав дискваліфікацію на чотири роки. Його визнали винним у вживанні заборонених речовин. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії.