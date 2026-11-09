Матвій Пономаренко пропустив відкрите тренування збірної України в Ужгороді

14 листопада у Лізі націй Україна зіграє з Північною Ірландією, 17 листопада – з Грузією

Форвард «Динамо» Матвій Пономаренко пропустив відкрите тренування збірної України з футболу в Ужгороді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Взбірна».

Сьогодні, 9 листопада, збірна України проводить відкрите тренування в Ужгороді. Заняття пропустив форвард Матвій Пономаренко.

Зазначається, що нападник «Динамо» накульгував після матчу із «Шахтарем».

14 листопада у Лізі націй Україна зіграє з Північною Ірландією, 17 листопада – з Грузією.

Нагадаємо, п'ятиразовий володар «Золотого м'яча» Кріштіану Роналду оголосив про завершення кар'єри у збірній Португалії.

«Дорогі португальці! Настав момент повісити на цвях футболку з номером 7 нашої національної збірної.

Я ніколи не вважав її виключно своєю, але протягом 23 років мав честь та ніс відповідальність за те, щоб носити її та захищати честь нашої країни на стадіонах у всьому світі», – йдеться у заяві 41-річного футболіста.

Роналду є найкращим бомбардиром в історії збірної Португалії та рекордсменом за кількістю матчів.

Він провів 234 матчі у складі збірної Португалії, забив 146 голів та віддав 45 гольових передач. Разом з національною командою форвард здобув перемогу на Євро-2016, а також виграв дві Ліги націй (2019, 2025 роки).