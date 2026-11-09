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Чемпіон світу в 19 років здобув престижну футбольну нагороду

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Чемпіон світу в 19 років здобув престижну футбольну нагороду
Пау Кубарсі пішов слідами Ламіна Ямаля
фото: Marca

Вундеркінд здобув визнання на європейському рівні

Оборонець іспанської «Барселони» Пау Кубарсі виграв премію Golden Boy найкращому молодому футболісту Європи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Tuttosport.

Центрбек «блаугранас» цьогоріч виграв титул у Ла Лізі та тріумфував на Чемпіонаті світу в складі збірної Іспанії. Він випередив низку конкурентів, зокрема одноклубників Марка Берналя і Хаві Еспарта. Кубарсі став п'ятим представником «Барси» із нагородою в історії.

Щороку італійське видання вручає нагороду найкращому молодому футболісту Європи віком до 21 року. Цього разу на приз претендували гравці 2006 року народження і молодші. Іспанець Ламін Ямаль до списку номінантів не потрапив, оскільки переміг у голосуванні в 2024 році.

Список номінантів на Golden Boy-2026

Загалом на приз претендували 25 футболістів. Переможця визначило міжнародне журі.

Повний перелік претендентів на Golden Boy-2026:

  • Пау Кубарсі («Барселона»)
  • Ендрік («Реал»)
  • Аюб Буадді («Манчестер Сіті»)
  • Воррен Заїр-Емері (ПСЖ)
  • Ян Діоманде («Реал»)
  • Лука Вушковіч («Брайтон»)
  • Віктор Фрохольдт («Порту»)
  • Майлз Льюїс-Скеллі («Арсенал»)
  • Раян («Борнмут»)
  • Йоррел Хато («Челсі»)
  • Леннарт Карль («Баварія)
  • Естеван («Челсі»)
  • Елі Жуніор Крупі («Борнмут»)
  • Джанлука Престіанні («Бенфіка»)
  • Константінос Каретсас («Боруссія» Д)
  • Саїд Ель-Мала («Кьольн»)
  • Йон Мартін («Реал Сосьєдад»)
  • Марк Берналь («Барселона»)
  • Керім Алайбеговіч («Ювентус»)
  • Фінн Єльч («Штутгарт»)
  • Харалампос Костулас («Брайтон»)
  • Жоан Гаду («Боруссія» Д)
  • Франко Мастантуоно («Фіорентина»)
  • Родріго Мора («Рома»)
  • Хаві Еспарт («Барселона»)

Хто раніше виграв приз Golden Boy

Торік нагороду здобув крайній нападник французького «Парі Сен-Жермен» Дезіре Дуе. Уперше індивідуальний приз вручили в 2003 році. Тоді Golden Boy став нідерландець Рафаель ван дер Ваарт.

Наразі лише один переможець молодіжної премії пізніше виграв «Золотий м'яч». Ним став аргентинський нападник Ліонель Мессі. Приз Golden Boy йому вручили в 2005-му.

До слова, нещодавно «Барселона» поскаржилася УЄФА на банер уболівальників французького ПСЖ. Представникам іспанського гранда не сподобався перформанс «Паризька різанина». Фанати приурочили кореографію до Геловіна.

Нагадаємо, раніше ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

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Теги: ФК Барселона футбол

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