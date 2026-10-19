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Расистський скандал у Першій лізі: гравець клубу «Юкса» образив бразильського партнера

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Расистський скандал у Першій лізі: гравець клубу «Юкса» образив бразильського партнера
Олексій Хобленко перейшов до клубу «Юкса» з «Чорноморця»
фото: ФК «Чорноморець»

За свої дії Олексій Хобленко отримав відсторонення від матчу клубу «Юкса» у Першій лізі

У клубі футбольної Першої ліги «Юкса» стався гучний расистський скандал. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в клубі.

За інформацією джерел у команді, український форвард Олексій Хобленко неодноразово ображав на расовому підґрунті бразильця Вітінью (повне ім'я – Да Сілва Кошта Віктор Уго). Протягом певного часу Хобленко дозволяв собі різкі висловлювання на адресу легіонера, використовуючи при цьому щодо нього такі слова, як «н***ер» та «чорний».

Ситуація тривалий час залишалася всередині колективу. Клубне керівництво спершу намагалося заплющувати очі на подібні скандальні висловлювання та не карати Хобленка, намагаючись вгамувати конфлікт без розголосу. 

Кульмінація протистояння настала під час матчу Першої ліги «Юкса» – «Агробізнес». Тоді Хобленко під час гри звернувся до тренерського штабу з вимогою замінити Вітінью, якого він назвав «чорним». 

Після резонансного інциденту клуб ухвалив рішення покарати гравця: Хобленко втратив місце у складі та пропустив матч проти клубу «Фенікс-Маріуполь».

Пізніше форвард все ж повернувся до обойми команди, і вже на наступний поєдинок проти «Колоса-2» він з'явився у заявці. 

Варто зазначити, як повідомляє джерело «Главкома», у команді відбувся певний поділ на дві групи – бразильців та українців. І між ними періодично виникають конфлікти.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

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Теги: Олексій Хобленко конфлікт расизм футбол Перша ліга скандал

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