Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Юнацька збірна України з футболу здолала Португалію на турнірі в Туреччині

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Юнацька збірна України з футболу здолала Португалію на турнірі в Туреччині
Команда Олександра Ситніка стартувала з перемоги на турнірі у Туреччині.

У наступній грі синьо-жовті зіграють проти переможця пари Туреччина – Швейцарія

Юнацька збірна Україна з футболу U-16 в серії пенальті перемогла у першому матчі Football Federations Cup. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Команда Олександра Ситніка стартувала з перемоги на турнірі у Туреччині. У серії пенальті Україна виявилась сильнішою за Португалію, єдиний сейв наш голкіпер Варивода здійснив під час першого удару португальців

У наступній грі синьо-жовті зіграють проти переможця пари Туреччина – Швейцарія.

Товариський турнір Football Federations Cup U-16

Португалія – Україна 0:0, по пен. 4:5

Загалом у турнірі в Туреччині беруть участь вісім команд.

Нагадаємо, Кіліан Мбаппе попросив вибачення за власні висловлювання про Мао Цзедуна

Капітан збірної Франції опублікував заяву трьома мовами – рідною французькою, китайською і англійською.

«Під час недавнього інтерв'ю я відреагував на власне зображення. Мій коментар був необдуманим, і тепер я розумію, що він зачепив багатьох людей у Китаї та китайських спільнотах по всьому світу. Я перепрошую перед усіма, кого засмутили мої слова. Я зовсім не хотів цього. Я глибоко поважаю китайський народ та його історію і щиро шкодую», – написав Мбаппе.

Теги: футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій Ярмоленко увосьме став «Левом матчу»
Визначився «Лев матчу» у поєдинку Ліги націй проти Північної Ірландії
3 жовтня, 00:22
Арда Туран з травня 2025 року працює головним тренером донецького «Шахтаря»
Тренер «Шахтаря» Арда Туран розповів, чи страшно йому було їхати до України
7 жовтня, 23:08
У сезоні 2013/14 Алехандро Гомес зіграв 24 гри (забив 4 голи) у складі харківського «Металіста»
Ексгравець «Металіста» відвідав Росію та зробив скандальну заяву
13 жовтня, 10:06
Стівен Джеррард завершив кар'єру у січні 2017 року
Стівен Джеррард розповів, як покарав би «Манчестер Сіті» за порушення фінансових правил АПЛ
13 жовтня, 19:12
Юнацьку команду «гірників» очолує Олександр Бєлік
«Шахтар» U19 поступився АЕКу в матчі Юнацької ліги УЄФА
14 жовтня, 16:38
Єгор Ярмолюк залишив команду в меншості
Легіонер збірної України отримав червону картку за удар футболіста «Ліверпуля»
17 жовтня, 18:29
Північна Ірландія йде в Лізі націй без поразок
Третій суперник України в Лізі націй: досьє на футбольну збірну Північної Ірландії
2 жовтня, 10:41
Мер Борнмута народився у Мілані і прожив там значну частину життя
Мер-італієць Борнмута розповів, за кого вболіватиме у матчі проти Мілана
22 жовтня, 16:43
Андрій Лунін став одним з найкращих гравцем «Реала» в матчі проти «Барселони»
«Реал» з Луніним переграв «Барселону» в Ель Класико
26 жовтня, 00:06

Футбол

Неймар отримав суворе покарання за порушення «правила Вінісіуса»
Неймар отримав суворе покарання за порушення «правила Вінісіуса»
Юнацька збірна України з футболу здолала Португалію на турнірі в Туреччині
Юнацька збірна України з футболу здолала Португалію на турнірі в Туреччині
Екскерманич збірної України сформував тренерський штаб у «Кривбасі»
Екскерманич збірної України сформував тренерський штаб у «Кривбасі»
«Динамо» переграло «Рейнджерс» на старті Юнацької ліги УЄФА
«Динамо» переграло «Рейнджерс» на старті Юнацької ліги УЄФА
«Полісся» на класі пробилося в чвертьфінал Кубка України
«Полісся» на класі пробилося в чвертьфінал Кубка України
Ексгравець збірної РФ заявив, що за його життя жоден росіянин не здобуде «Золотого м'яча»
Ексгравець збірної РФ заявив, що за його життя жоден росіянин не здобуде «Золотого м'яча»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 жовтня: ситуація на фронті
163K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 жовтня 2026
112K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
90K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
76K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

Путін зробив незвичайну пропозицію африканським лідерам
Сьогодні, 13:57
Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Місячний календар на листопад 2026 року: коли молодик і повня, сприятливі дні
Вчора, 21:20
День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:05
Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
26 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
25 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua