Юнацька збірна України з футболу здолала Португалію на турнірі в Туреччині

У наступній грі синьо-жовті зіграють проти переможця пари Туреччина – Швейцарія

Юнацька збірна Україна з футболу U-16 в серії пенальті перемогла у першому матчі Football Federations Cup. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Команда Олександра Ситніка стартувала з перемоги на турнірі у Туреччині. У серії пенальті Україна виявилась сильнішою за Португалію, єдиний сейв наш голкіпер Варивода здійснив під час першого удару португальців

У наступній грі синьо-жовті зіграють проти переможця пари Туреччина – Швейцарія.

Товариський турнір Football Federations Cup U-16

Португалія – Україна 0:0, по пен. 4:5

Загалом у турнірі в Туреччині беруть участь вісім команд.

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