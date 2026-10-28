Юнацька збірна України з футболу здолала Португалію на турнірі в Туреччині
У наступній грі синьо-жовті зіграють проти переможця пари Туреччина – Швейцарія
Юнацька збірна Україна з футболу U-16 в серії пенальті перемогла у першому матчі Football Federations Cup. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
Команда Олександра Ситніка стартувала з перемоги на турнірі у Туреччині. У серії пенальті Україна виявилась сильнішою за Португалію, єдиний сейв наш голкіпер Варивода здійснив під час першого удару португальців
У наступній грі синьо-жовті зіграють проти переможця пари Туреччина – Швейцарія.
Товариський турнір Football Federations Cup U-16
Португалія – Україна 0:0, по пен. 4:5
Загалом у турнірі в Туреччині беруть участь вісім команд.
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