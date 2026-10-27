«Верес» здолав «Лівий Берег» на шляху в чвертьфінал Кубка України

«Лелеки» не впоралися з рівнянами

Долю поєдинку вирішив один забитий м'яч

Київський «Лівий Берег» програв рівненському «Вересу» (0:1) в 1/8 фіналу Кубка України 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Героєм команди Олега Шандрука став Веслі. Саме бразилець оформив єдиний гол під завісу першого тайму. У контратаці рівнян він отримав пас перед штрафним, переграв оборонця та відправив м'яч повз голкіпера.

Попри старання обох колективів, більше цифри на табло не змінилися. Як наслідок, «Верес» став першим чвертьфіналістом турніру. Натомість «Лівий Берег» зосередиться на збереженні прописки в Прем'єр-лізі.

Рівняни вп'яте в історії вийшли в 1/4 фіналу Кубка України. Найкращим же результатом «Вереса» в національних змаганнях залишається півфінал. Туди команда дісталася в сезоні 1993/94.

Кубок України. 1/8 фіналу

«Лівий Берег» – «Верес» – 0:1

Гол: Веслі, 41

Cup tree provided by Sofascore

До слова, луганська «Зоря» відібрала очки в «Шахтаря» з Донецька в УПЛ. Команди обійшлися без голів. «Гірники» втратили одноосібне лідерство в дивізіоні.

Нагадаємо, житомирське «Полісся» вдома розгромило «Оболонь» з Києва в Прем'єр-лізі. Забиті м'ячі оформили вінгер Андраде, форвард Краснопір і півзахисник Велетень. Житомиряни наздогнали «Шахтар» нагорі УПЛ.