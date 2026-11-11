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Дружина Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес потрапила у скандал через відео: деталі

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Дружина Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес потрапила у скандал через відео: деталі
Дружина Кріштіану Роналду була помічена у незвичній колаборації
фото: Інстаграм Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес стала обговорюваною особою в Португалії через незвичний привід

Дружина Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес опинилася під критикою після публікації відео з аргентинською черницею Лусією Караму. Про це повідомляє «Главком»

Контраверсійні погляди черниці

Відео за участю Джорджини та Караму привернуло увагу португальських медіа. Зокрема, телеканал TVI, посилаючись на розмову в розважальній програмі V+ Fama, повідомив про критику на адресу дружини футболіста через її нове знайомство.

Лусія Караму відома своїми неоднозначними висловлюваннями. У 2017 році вона публічно поставила під сумнів непорочне зачаття Діви Марії. Черниця заявила, що Марія та Йосип були звичайною парою, а сексуальні стосунки між ними не мали б бути чимось незвичним. Ці слова викликали обурення серед представників католицької церкви. Караму також відкрито підтримує незалежність Каталонії, а її різкі заяви на політичні та релігійні теми регулярно привертають увагу ЗМІ.

Критика Джорджини

У програмі V+ Fama обговорили, чи варто Джорджині Родрігес публічно демонструвати близькість із такою суперечливою особистістю. Телеведучі зауважили, що навіть звичайна поява поруч із черницею може бути сприйнята як підтримка її поглядів. «Коли ти така знаменитість, як Джорджина, погляди та переконання будь-кого, з ким ти проводиш час, отримують певне схвалення», – заявила коментаторка Марта Арагао Пінту.

Ще різкіше висловився Антоніу Леал е Сілва. Він вважає, що рішення Родрігес можуть позначитися не лише на її власній репутації, а й на іміджі Кріштіану Роналду. «Джорджина постійно припускається помилок. Такими вчинками вона руйнує репутацію Кріштіану Роналду разом зі своєю», – заявив він.

Нагадаємо, що сестра Кріштіану Роналду зробила загадкову заяву щодо його завершення кар'єри в збірній Португалії

Теги: скандал Кріштіану Роналду

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