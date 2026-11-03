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Роналду-молодший отримав дебютний виклик до збірної Португалії U-17

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Роналду-молодший отримав дебютний виклик до збірної Португалії U-17
Кріштіану Роналду-молодший зробив ще один крок у великий футбол
фото: IMAGO

Спадкоємець місцевої легенди продовжив рух до національної команди

Нападник аравійського «Аль-Насра» U-17 Кріштіану Роналду-молодший уперше в кар'єрі поїде до табору збірної Португалії U-17. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Goal.

Тренерський штаб на чолі з Філіпе Рамушем викликав сина п'ятиразового володаря «Золотого м'яча» на поєдинки кваліфікації до Чемпіонату Європи 2027. У листопаді піренейці зіграють три офіційні матчі. Суперниками Португалії U-17 стануть однолітки з Андорри, Болгарії та Сербії.

Роналду-молодший торік навесні дебютував у збірній Португалії U-15. Натомість восени він уперше зіграв за команду U-16. Зокрема, в складі останньої юний нападник провів дев'ять поєдинків (три м'ячі).

16-річний португалець змінював академії паралельно з переходами батька. Він перебував у структурі туринського «Ювентуса», англійського «Манчестер Юнайтед», а в 2023 році приєднався до «Аль-Насра». У нинішньому сезоні Роналду-молодший зіграв сім матчів, у яких оформив три голи.

Конфлікт Кріштіану Роналду та Жорже Жезуша

Досвідчений нападник минулого тижня скандально покинув табір збірної Португалії. Рекордсмен піренейців за голами та матчами побив горщики з керманичем національної команди Жорже Жезушем. Той нібито узгодив із Роналду ігровий час у міжнародну паузу, але відійшов від угоди.

Конфлікт розгорівся після поєдинку 2-го туру Ліги націй проти збірної Норвегії. Форвард повинен був зіграти 30 хвилин. Зі старту другого тайму Роналду розминався, але Жезуш так і не випустив його на поле.

Згодом головний тренер португальської збірної пояснив рішення перебігом подій. Перевага над скандинавами була хиткою, тож випускати центрфорварда потреби не було. Зрештою, піренейці втримали перемогу над Норвегією (2:1).

Роналду сподівався на компенсацію ігрового часу в наступному турі Ліги націй. Утім, на пресконференції перед поєдинком проти збірної Данії Жезуш заявив, що ветеран знову залишиться в запасі. Після цього нападник зібрав речі та поїхав геть.

Дискваліфікація Кріштіану Роналду

Роналду опинився під ризиком дискваліфікації на шість місяців. Непрофесіональна секція федерації розпочала дисциплінарний розгляд щодо капітана збірної Португалії. Функціонери мали з'ясувати потенційну дисциплінарну значущість фактів.

Зрештою, нападника покарали дискваліфікацією на 30 днів і штрафом у розмірі 255 євро. Потенційно Роналду зможе зіграти за піренейську збірну в наступному поєдинку Ліги націй. 14 листопада Португалія прийме збірну Данії у Бразі.

До слова, нещодавно молодіжна збірна України розписала нічию з Албанією у спарингу. «Синьо-жовті» пропустили першими. У другому таймі Талпа та Богданов перевернули матч, але на останній хвилинці балканці зрівняли рахунок.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.

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Теги: футбол чемпіонат Європи Кріштіану Роналду

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