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Блогерка розлютила дочку Ірини Фаріон світлинами на могилі мовознавиці (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Анастасія Арбузова зізналася, що не поділяє поглядів покійної Ірини Фаріон
фото: Анастасия Арбузова/Facebook

Анастасія Арбузова заявила, що хотіла підтримати Софію Особу

Блогерка та учасниця шоу «Супермама» Анастасія Арбузова відвідала могилу мовознавиці Ірини Фаріон. На вчинок жінки відреагувала дочка загиблої Софія Особа у Facebook, розповідає «Главком».

Що відомо про фото блогерки на могилі Ірини Фаріон

Анастасія Арбузова опублікувала в Instagram фото, де вона стоїть поряд із могилою Ірини Фаріон. «Можна ставитися по-різному. Можна підтримувати погляди людини або ні. Але вбивати – це неприпустимо», – зазначила інфлюенсерка.

Блогерка розлютила дочку Ірини Фаріон світлинами на могилі мовознавиці (фото) фото 1
фото: Іnstagram.com/anastasiia.ar.buzova

В окремому дописі у Facebook Арбузова звернула увагу на те, що на могилі Ірини Фаріон немає пам’ятника. «Увага, знавці! Через скільки ставиться пам’ятник на могилі? Скільки він робиться, якщо це витвір мистецтва? Пост із сарказмом. Хочу дізнатись, які всі експерти», – написала вона.

Блогерка розлютила дочку Ірини Фаріон світлинами на могилі мовознавиці (фото) фото 2
фото: Анастасия Арбузова/Facebook

Реакція дочки Ірини Фаріон

На фото Анастасії Арбузової відреагувала Софія Особа. Дочка загиблої назвала поведінку блогерки безцеремонною. Зокрема, вона висловилася про коментарі інфлюенсерки щодо того, чому на могилі Фаріон немає пам’ятника. «Реакцію хотіли. Ловіть. Блогерка, яка не поділяє поглядів Ірини Фаріон, сфотографувати могилу моєї мами, стати біля неї, а потім розмірковувати, чому досі немає пам’ятника, – це не турбота про пам’ять Ірини Фаріон. Це безцеремонність», – зазначила жінка.

Блогерка розлютила дочку Ірини Фаріон світлинами на могилі мовознавиці (фото) фото 3
фото: скриншот Sofiya Osoba /Facebook

Софія Особа пояснила, що на могилі Ірини Фаріон з’явиться авторський пам’ятник, виготовлення якого потребує чимало часу. «То, може, перед наступною «інспекцією» поцікавитеся, скільки часу створюється авторський пам’ятник, який є витвором мистецтва, а не готовою плитою з каталогу? Пам’ятник буде. Такий, на який заслуговує Ірина Фаріон. І стоятиме він не для вашої оцінки чи фотографії», – написала дочка Ірини Фаріон.

Софія Особа також звернулася до блогерки та дала їй пораду: «А поки навчіться відрізняти вшанування пам’яті від бажання влізти туди, куди вас ніхто не запрошував. Могила моєї мами – не об’єкт вашого контролю».

Відповідь Анастасії Арбузової на хейт

Блогерка розлютила дочку Ірини Фаріон світлинами на могилі мовознавиці (фото) фото 4
фото: скриншот із відео

Після хвилі хейту в коментарях під фото Анастасії Арбузової на могилі Ірини Фаріон та реакції її дочки блогерка вийшла на зв’язок. За її словами, вона хотіла своїм дописом підтримати Софію Особу. «Я як людина, яка встановлювала пам’ятник для своєї близької людини, знаю, що це не робиться так швидко. Що має пройти час. А якщо ви виготовляєте пам’ятник як витвір мистецтва, то це може зайняти декілька років. Мене обурив факт того, що інші цькують людину за те, що вона не поставила досі пам’ятник».

Арбузова додала, що дочка Ірини Фаріон, імовірно, неправильно її зрозуміла. До того ж блогерка підтвердила слова Софії Особи про те, що вона не підтримувала Ірину Фаріон та має інші політичні погляди.

До слова, Анастасія Арбузова також відвідала могили народного артиста Степана Гіги та сина генерала УПА Романа Шухевича, нардепа Юрія Шухевича.

Нагадаємо, в Україні стартували зйомки документального фільму про вбивство мовознавиці та колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. Стрічка отримала назву «Її три дієслова». Фільм розкриє перебіг справи, подробиці вбивства Ірини Фаріон. До стрічки увійдуть матеріали, які були відзняті за життя мовознавиці.

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Теги: вбивство скандал Ірина Фаріон блогер

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