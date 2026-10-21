Мер Кракова запропонував призупинити партнерство зі Львовом через рішення про УПА

Лукаш Гібала: Нам важливі партнерські відносини з Україною, але ці відносини мають будуватися на основі історичного примирення

Новий мер Кракова Лукаш Гібала запропонував призупинити партнерство зі Львовом через рішення Львівської обласної ради оголосити 2027 рік роком Романа Шухевича та Української повстанської армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LoveKraków.pl.

«Ми всі знаємо, що Україна є жертвою агресії з боку Росії. Ми підтримуємо Україну в цій боротьбі, нам важливі партнерські відносини з Україною, але ці відносини мають будуватися на основі історичного примирення, яке має ґрунтуватися на історичній правді», – заявив мер Кракова.

За словами мера, рішення буде винесено на розгляд депутатів міської ради. Він зазначив, що підготував відповідні розпорядження та звернувся до депутатів міської ради з проханням підтримати цю пропозицію.

Нагадаємо, 20 жовтня Львівська обласна рада на позачерговій сесії проголосувала за оголошення 2027 року роком Романа Шухевича та Української повстанської армії. Ініціативу підтримали 52 депутати із 55. Проти не проголосував ніхто, троє депутатів участі в голосуванні не взяли.

Опісля цього міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський ініціював внесення депутата Львівської обласної ради Святослава Шеремети до списку осіб, перебування яких у країні є небажаним. Причиною стала ініціатива депутата оголосити 2027 рік роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича.

Також прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував рішення Львівської облради. Він назвав його нерозумним, шкідливим для України та «самогубною тактикою».