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«Золотий м’яч всіх часів»: визначився переможець голосування

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Золотий м’яч всіх часів»: визначився переможець голосування
В опитуванні переміг Роналду, який завоював нагороду у 2008 році
фото: Getty Images

Організатори зробили платним голосування за найкращий «Золотий м'яч» в історії

Кріштіану Роналду став переможцем у голосуванні за «Золотий м'яч усіх часів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на France Football.

Організатори зробили платним голосування за найкращий «Золотий м'яч» в історії. За кожен голос уболівальники платили по 1 євро. Варто зазначити, що кожен вболівальник міг голосувати за свого кандидата необмежену кількість разів.

В опитуванні переміг Роналду, який завоював нагороду у 2008 році – набрав 75%. Тоді він виступав за «Манчестер Юнайтед», у складі якого виграв чемпіонат Англії та Лігу чемпіонів. Тоді португалець уперше здобув «Золотий м'яч». Згодом футболіст ще чотири рази завоював приз.

До трійки найкращих також увійшли нагороди 2012 та 2017 років, які отримали аргентинський форвард Ліонель Мессі та Роналду відповідно.

Премія «Золотий м'яч» була заснована французьким виданням France Football у 1956 році. Її переможцями були троє українців

Андрій Шевченко здобув «Золотий м’яч» у 2004 році, Ігор Бєланов – у 1986-му, а Олег Блохін – у 1975-му.

Всі троє українських футболістів грали за київське «Динамо» під керівництвом легендарного Валерія Лобановського. Блохін та Бєланов здобули «Золоті м’ячі», будучи гравцями київського клубу. Шевченко здобув трофей, коли грав за «Мілан».

Нагадаємо, у голосуванні за «Золотий м'яч» 20206 року Кейн випередив форварда мадридського «Реала» Кіліана Мбаппе. Третім став нападник іспанської «Барселони» Ламін Ямаль.

Лідер «Баварії» став п'ятим англійцем із нагородою після Стенлі Меттьюза, Боббі Чарльтона, Кевіна Кігана та Майкла Оуена.

Теги: Золотий м'яч футбол Кріштіану Роналду

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