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Голова НБУ Андрій Пишний має подати у відставку – нардеп

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Голова НБУ Андрій Пишний має подати у відставку – нардеп

У НБУ підтвердили проведення слідчих дій

Народний депутат Ярослав Железняк («Голос») заявив, що голові Національного банку Андрію Пишному варто самому подати заяву про відставку. Заява пролунала в середу, 21 жовтня, на тлі обшуків, які детективи НАБУ проводять у приміщенні Нацбанку.

«Про те, що відносно скоро буде підозра голові НБУ, не те що є секретом. Як мінімум були два кейси, де активно це обговорювалось (якщо ви слідкували за роботою нашої ТСК, то здогадались). Але Нацбанк – це дуже важлива інституція, де процедура звільнення зараз прописана так, щоб мінімізувати будь-який політичний вплив та тиск. Тож правильно зараз буде побачити заяву про власну відставку від голови НБУ Андрія Пишного», – зазначив депутат в своєму телеграм-каналі.

За його словами, у такому разі Верховна Рада зможе розглянути заяву вже в понеділок, 26 жовтня.

Обшуки в Нацбанку

У НБУ підтвердили проведення слідчих дій. У відповідь на запити медіа регулятор повідомив, що детективи НАБУ за процесуального керівництва САП проводять обшуки у приміщенні Національного банку та за місцем проживання одного зі співробітників.

«Жодна особа не затримувалася, про підозру не повідомляли. Слідчі дії санкціоновані й здійснюються відповідно до чинного законодавства. Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування», – йдеться в заяві НБУ.

У Нацбанку додали, що продовжують працювати в штатному режимі, а додаткові пояснення нададуть після завершення процесуальних дій.

Що відомо про підстави

За інформацією ЗМІ з посиланням на джерела, обшуки пов'язані з двома кейсами – заводом «Карпатнафтохім» та керуванням «Сенс Банком» сторонніми особами. В обох епізодах, за даними джерел, фігурує Василь Веселий. За свідченням ексголови наглядової ради «Сенс Банку», у банк його привів саме голова НБУ.

Офіційно НАБУ та САП ці дані не коментували.

Хто виконуватиме обов'язки

У разі відставки Пишного обов'язки голови НБУ виконуватиме перший заступник голови Сергій Ніколайчук. Його також називають одним із кандидатів на постійну посаду.

Передісторія

Вимога про відставку Пишного лунає не вперше. У серпні цього року її висунув голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев («Слуга народу»). Приводом став скандал навколо схеми відмивання грошей у «Сенс Банку», викритої НАБУ під час операції «Форрест Гамп».

Теги: Нацбанк Андрій Пишний розслідування скандал

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