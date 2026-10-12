Лайка школяра на уроці обернулася судом для матері: реакція мережі

Суд дійшов висновку, що жінка неналежно виконувала батьківські обов’язки

У Дрогобичі Львівської області суд розглянув справу щодо матері учня гімназії №14 ім. Юліана Вороновського, який нецензурно висловлювався під час уроку та заважав іншим учням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vox Lviv.

За даними видання, суд дійшов висновку, що жінка неналежно виконувала батьківські обов’язки. Водночас, з огляду на малозначність правопорушення, її звільнили від відповідальності, обмежившись усним зауваженням.

Мережа відреагувала на ситуацію. Деякі користувачі зазначили, що окремі підлітки дозволяють собі надто багато, та висловили думку, що батьків, які не виконують належним чином своїх обов’язків щодо виховання дітей, потрібно притягувати до відповідальності.

До слова, у четвер, 8 жовтня, у місті Ізмаїл Одеської області викладач побив учня. Поліцейські встановили, що інцидент стався на уроці інформатики між 47-річним викладачем та 15-річним учнем.

Як повідомлялося, після інциденту педагога звільнили, однак його дії мають отримати окрему правову оцінку. Міністр освіта і науки України Андрій Бутенко наголосив, що саме правоохоронні органи мають встановити всі обставини інциденту та надати їм правову оцінку.

Також уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направив листи до Головного управління Нацполіції Одещини та Служби у справах дітей Одеської області щодо побиття студента викладачем.