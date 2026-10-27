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Три вилучення та тонна піротехніки: найемоційніші моменти «Класичного»

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Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Три вилучення та тонна піротехніки: найемоційніші моменти «Класичного»
У матчі 1/8 фіналу Кубка України сталося одразу декілька напружених подій
фото: «Главком»

Поєдинок між «Шахтарем» і «Динамо» був традиційно доволі напруженим

Сьогодні, 27 жовтня, «Шахтар» і «Динамо» зустрілися у матчі 1/8 фіналу Кубка України. «Главком» підготував для вас п'ятірку найемоційніших моментів «Класичного».

1. Одразу три червоні картки для «Динамо»

Для київського «Динамо» матч проти принципового суперника виявився вкрай напруженим. Уже в першому таймі команда опинилася в меншості через вилучення Тараса Михавка, якому арбітр показав червону картку. Це ускладнило завдання киянам, яким довелося перебудовувати гру та витрачати більше сил на оборону.

Проте найемоційніші епізоди, пов'язані з вилученнями, відбулися наприкінці поєдинку. Після фінального свистка свою червону картку отримав нападник Ерік Рамірес Герреро, а на останніх хвилинах основного часу Аліу Тіаре отримав вилучення через фол останньої надії. 

Три вилучення та тонна піротехніки: найемоційніші моменти «Класичного» фото 1

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Цей матеріал створено за підсумками медіатуру, організованого ФК «Динамо» (Київ) за підтримки титульного спонсора GGBET.

2. Багато піротехніки на трибунах

Футбольні матчі за участю принципових суперників нерідко супроводжуються яскравою підтримкою вболівальників. Проте на поєдинку «Шахтаря» та «Динамо» піротехніки було особливо багато. Першими її використали фанати гірників, і масштаб дійства викликав занепокоєння: через густий дим і велику кількість вогню здавалося, що трибуна ось-ось опиниться у вогні.

Три вилучення та тонна піротехніки: найемоційніші моменти «Класичного» фото 2
Три вилучення та тонна піротехніки: найемоційніші моменти «Класичного» фото 3

На цьому піротехнічне шоу не завершилося. Після першого забитого м'яча вболівальники «Шахтаря» знову запалили фаєри, цього разу створивши звичнішу для футбольних трибун атмосферу.

Три вилучення та тонна піротехніки: найемоційніші моменти «Класичного» фото 4

Згодом до них приєдналися й фанати «Динамо», які теж використали піротехніку. 

Три вилучення та тонна піротехніки: найемоційніші моменти «Класичного» фото 5

3. Післяматчева напруга 

Фінальний свисток не поставив крапку в емоціях учасників «Класичного». Після завершення матчу футболісти обох команд почали з'ясовувати стосунки, а ситуація на полі на певний момент загострилася настільки, що виникла загроза сутички. Арбітру та представникам персоналу довелося втрутитися, щоб розвести гравців і не допустити подальшої ескалації.

Три вилучення та тонна піротехніки: найемоційніші моменти «Класичного» фото 6

Одним із наслідків цього епізоду стало вилучення нападника «Динамо» Еріка Раміреса Герреро. Тим не менше подібна напруга вже стала справжньою традицією «Класичного», адже ставки таких поєдинків завжди дуже високі.

4. Травма Олексія Сича

Другий тайм виявився непростим для «Динамо» не лише через перебіг гри та пропущені м'ячі. На 64-й хвилині кияни втратили Олексія Сича, який зазнав ушкодження й не зміг продовжити зустріч. Тренерському штабу довелося оперативно реагувати на ситуацію та проводити заміну.

Замість Сича на поле вийшов Олександр Тимчик. Для «Динамо» ця вимушена перестановка стала ще одним випробуванням у матчі, в якому команда й без того мала чимало проблем. Водночас про серйозність ушкодження Сича наразі новин немає.

5. Патріотичні пісні та банери на трибунах

На тлі напруженого протистояння увагу привернула й патріотична складова підтримки вболівальників. Під час матчу на стадіоні лунали українські пісні, зокрема «Червона рута», а також гімн України.

Ці моменти нагадали, що навіть під час принципового футбольного протистояння українська ідентичність залишається важливою частиною атмосфери на трибунах.

Обидві команди долучилися до підтримки українських захисників і через банери. Фанати «Шахтаря» вивісили напис Free Ukrainian Defenders, а представники «Динамо» – Free Azov.

Три вилучення та тонна піротехніки: найемоційніші моменти «Класичного» фото 7
Три вилучення та тонна піротехніки: найемоційніші моменти «Класичного» фото 8

Саме так учасники матчу нагадали про українських військових, які захищають країну, а також про тих, хто досі перебуває в російському полоні. 

 

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Теги: футбол Кубок України ФК «Динамо» ФК «Шахтар»

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