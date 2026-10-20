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«Барселона» накинула оком на вундеркінда з чемпіонату Німеччини – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Барселона» накинула оком на вундеркінда з чемпіонату Німеччини – ЗМІ
На Фінна Єльча з'явився неабиякий попит
фото: ФК «Штутгарт»

Кандидат до національної команди потрапив на радар європейського гранда

Оборонець німецького «Штутгарта» Фінн Єльч потрапив до сфери зацікавлень іспанської «Барселони». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sport.es.

Ініціатива потенційного трансферу належить Гансі Фліку. Головний тренер «блаугранас» кілька місяців уважно стежить за виступати центрбека. «Барса» нібито розглядає можливість підписання Єльча наступного літа.

Представники оборонця вже контактували з менеджментом іспанського гранда. Інтерес до німця проявляють й інші провідні команди Європи. Зокрема, виступи центрбека моніторять мюнхенська «Баварія», англійський «Ліверпуль», мадридський «Реал», міланський «Інтер», туринський «Ювентус» і лондонський «Арсенал».

Єльч у нинішньому сезоні провів девять поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав один асист. У жовтні оборонець отримав виклик до збірної Німеччини, але ще не дебютував у колективі Юргена Клоппа.

До слова, нещодавно ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

Нагадаємо, раніше «Барселона» остаточно відпустила занепалого вундеркінда в чемпіонат Франції. «Монако» активував опцію викупу нападника Ансу Фаті. Минулий сезон він провів у княжому клубі на правах оренди.

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Теги: ФК Барселона Ла Ліга Бундесліга футбол

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