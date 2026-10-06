Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Кейн визначився з майбутнім у «Баварії» – джерело

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Кейн визначився з майбутнім у «Баварії» – джерело
Гаррі Кейн продовжить виступи в Бундеслізі
фото: EFE

Бомбардир ухвалив кар'єрне рішення на прийдешні роки

Мюнхенська «Баварія» отримала принципову згоду форварда Гаррі Кейна на продовження контракту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Флоріана Плеттенберга.

Сторони перебувають на просунутій стадії перемовин. Наразі німецький гранд і нападник визначилися з термінами угоди – договір буде розрахований до літа 2029 року. Незабаром про новий контракт Кейна офіційно оголосять.

Англієць розпочав четвертий сезон у лавах «Баварії». За цей час він встиг двічі стати чемпіоном Німеччини, а також завоював Кубок і два Суперкубки Німеччини. Також форвард виграв дві «Золоті бутси» найкращому бомбардиру Європи.

Кейн у нинішньому сезоні зіграв сім матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав шість голів і дві результативні передачі. Також нападник провів три поєдинки за збірну Англії у Лізі націй, у яких оформив чотири м'ячі та один асист.

До слова, раніше «Баварія» здобула Кубок Німеччини завдяки хет-трику форварда Кейна. «Ротен» розгромили «Штутгарт» (3:0) у фіналі. Перед цим мюнхенці завоювали чемпіонський титул Бундесліги.

Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершив кар'єру в 30 років. Оборонець припинив професіональні виступи після попереднього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стала дортмундська «Боруссія».

Читайте також:

Теги: Бундесліга Гаррі Кейн ФК Баварія футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Філ Фоден матиме чимало пропозицій
«Баварія» готова прихистити зірку в разі пониження «Манчестер Сіті» в класі – ЗМІ
1 жовтня, 11:59
Йонас Урбіг днями вперше одягнув светр Бундестім
Резервіст «Баварії» повторив незвичне досягнення у збірній Німеччини
Вчора, 16:30
Александер Нюбель (ліворуч) виступатиме в турецькій Суперлізі
«Баварія» продала екскандидата у спадкоємці Ноєра в чемпіонат Туреччини
8 липня, 21:50
Мануель Ноєр давно набув легендарного статусу
Капітан «Баварії» провів ювілейний матч: показник раніше підкорили лише четверо
28 серпня, 22:45
Богдан Оличенко прагне потрапити до першої команди
Українець Оличенко оформив розкішний гол із кутового за дубль «Баварії»
6 вересня, 14:28
Йозуа Кімміх піднявся у пантеон мюнхенців
Кімміх повторив гросмейстерський показник легенди «Баварії»
14 вересня, 14:52
Гаррі Кейн відвідує Октоберфест уже четвертий рік поспіль
Кейн разом з дружиною відсвяткував ювілейний гол за «Баварію» на Октоберфесті
23 вересня, 21:32
Джамал Мусіала зіштовхнувся з абсансами
Лідер «Баварії» усунув неспортивну проблему зі здоров'ям – ЗМІ
23 вересня, 20:48
Джамал Мусіала потрапив у лазарет
Півзахисник «Баварії» зазнав травми в таборі збірної Німеччини
25 вересня, 17:38

Футбол

Журналіст повідомив, що Кіліан Мбаппе хоче покинути «Реал» у 2027 році
Журналіст повідомив, що Кіліан Мбаппе хоче покинути «Реал» у 2027 році
Швейцарський клуб запросить збірну Росії з футболу на відкриття нового стадіону
Швейцарський клуб запросить збірну Росії з футболу на відкриття нового стадіону
Кейн визначився з майбутнім у «Баварії» – джерело
Кейн визначився з майбутнім у «Баварії» – джерело
Колишній капітан «Реала» близький до переходу в середняк чемпіонату Іспанії
Колишній капітан «Реала» близький до переходу в середняк чемпіонату Іспанії
З'явились подробиці щодо травми Георгія Судакова – відомо, коли повернеться українець
З'явились подробиці щодо травми Георгія Судакова – відомо, коли повернеться українець
«Чернігів» із камбеком за тайм останнім пробився в 1/8 фіналу Кубка України
«Чернігів» із камбеком за тайм останнім пробився в 1/8 фіналу Кубка України

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 жовтня 2026
118K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
Вчора, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua