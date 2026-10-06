Кейн визначився з майбутнім у «Баварії» – джерело

Бомбардир ухвалив кар'єрне рішення на прийдешні роки

Мюнхенська «Баварія» отримала принципову згоду форварда Гаррі Кейна на продовження контракту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Флоріана Плеттенберга.

Сторони перебувають на просунутій стадії перемовин. Наразі німецький гранд і нападник визначилися з термінами угоди – договір буде розрахований до літа 2029 року. Незабаром про новий контракт Кейна офіційно оголосять.

Англієць розпочав четвертий сезон у лавах «Баварії». За цей час він встиг двічі стати чемпіоном Німеччини, а також завоював Кубок і два Суперкубки Німеччини. Також форвард виграв дві «Золоті бутси» найкращому бомбардиру Європи.

Кейн у нинішньому сезоні зіграв сім матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав шість голів і дві результативні передачі. Також нападник провів три поєдинки за збірну Англії у Лізі націй, у яких оформив чотири м'ячі та один асист.

До слова, раніше «Баварія» здобула Кубок Німеччини завдяки хет-трику форварда Кейна. «Ротен» розгромили «Штутгарт» (3:0) у фіналі. Перед цим мюнхенці завоювали чемпіонський титул Бундесліги.

Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершив кар'єру в 30 років. Оборонець припинив професіональні виступи після попереднього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стала дортмундська «Боруссія».