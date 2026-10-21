Протести у Франції: «Галатасарай» попросив посилити безпеку матчу Ліги чемпіонів з «Лілем»

Турецький клуб має серйозні переживання щодо поєдинку у місті, охопленому протестами

Через масові протести у Франції турецький «Галатасарай» попросив УЄФА подбати про безпеку команди та уболівальників у матчі проти «Лілля» в межах третього туру Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Foot Mercato.

Прохання про перенесення матчу

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньє підтвердив, що заплановані на цей тиждень матчі єврокубків у країні відбудуться за графіком. Тобто навіть попри напружену ситуацію, поєдинок «Лілля» та «Галатасарая» переносити не планують, хоча турецька сторона першочергово прагнула це зробити.

На пресконференції напередодні зустрічі головний тренер французького клубу Давіде Анчелотті також прокоментував наслідки заворушень, що відбулися 17 жовтня. За його словами, побачене залишило гнітюче враження. «Це розбиває серце. Я не надто часто буваю на вулиці, оскільки живу у Старому Ліллі. Але я побачив багато магазинів, куди раніше ходив, а тепер від них нічого не залишилося. Це справді дуже сумно», – заявив італійський фахівець.

«Галатасарай» просить посилити охорону

Матч «Лілль» – «Галатасарай» запланований на 21 жовтня та має відбутися на стадіоні «П'єр Моруа». Очікується, що французька команда прийматиме значну кількість турецьких уболівальників, тому керівництво гостей хоче отримати гарантії захисту своїх футболістів, тренерського штабу та фанатів.

Особливе занепокоєння викликали події в самому Ліллі, де під час заворушень пошкодили та пограбували низку магазинів. За інформацією португальських ЗМІ, турецька сторона звернулася до УЄФА з проханням забезпечити додаткові заходи безпеки, зокрема під час пересування вболівальників містом.

Водночас префектура департаменту Нор ще 13 жовтня запровадила превентивні обмеження. Зокрема, доступ до стадіону та прилеглої території заборонений людям, які демонструють свою підтримку «Галатасараю», якщо вони перебувають поза спеціально відведеною гостьовою зоною. Незважаючи на всі заходи, матч «Лілля» проти «Галатасарая» все ще вважають грою з високим рівнем ризику з погляду безпеки, тому не виключено, що можливі заворушення під час поєдинку.

Нагадаємо, що Макрон розкритикував «неприборкане насильство» під час протестів у Франції.